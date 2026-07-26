Войска РФ ударили по Запорожью: погиб человек, 6 раненых, один из них - в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 26 июля 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожью.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.
В частности, в результате удара российского дрона ранения получили 38-летний и 25-летний мужчины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое", — уточнил глава области.
Обновленная информация
По состоянию на 11.54, к сожалению, есть информация о погибшем в результате вражеской атаки на Запорожье.
По состоянию на 12.56, один человек погиб, еще шесть - ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.
"Российские управляемые авиабомбы ударили по областному центру: повреждены жилые и нежилые здания и учебное заведение. К сожалению, погиб мужчина. Раненым медики оказывают всю необходимую помощь", - отметили в ОВА.
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