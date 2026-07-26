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Новости Атака на Запорожье
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Войска РФ ударили по Запорожью: погиб человек, 6 раненых, один из них - в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 26 июля 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.

В частности, в результате удара российского дрона ранения получили 38-летний и 25-летний мужчины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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удар по Запорожью

"Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое", — уточнил глава области.

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Обновленная информация

По состоянию на 11.54, к сожалению, есть информация о погибшем в результате вражеской атаки на Запорожье.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

По состоянию на 12.56, один человек погиб, еще шесть - ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.

"Российские управляемые авиабомбы ударили по областному центру: повреждены жилые и нежилые здания и учебное заведение. К сожалению, погиб мужчина. Раненым медики оказывают всю необходимую помощь", - отметили в ОВА.

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Запорожье (3144) обстрел (34560) Запорожская область (4712) Запорожский район (735)
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Топ комментарии
+3
своє фото з окопу скинь зпочатку
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26.07.2026 11:46 Ответить
+2
У-у-у, ухилянти кляті! Це все вони винні, особливо винний чотириразовий ухилянт якого ось такі дурні як ти обрали своїм вошдем.
Усі в окопи сбивати КАБи та реактивні шахеди!
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26.07.2026 11:43 Ответить
+1
таке враження що наш верховний головнокомандувач да і інше керівництво країни (новий прем'єр, голова верховної ради) вже забили на Запоріжжя. Всім пофіг. Місто щоденно руйнують КАБами, а у нас тільки відосики як він зустрічався з блогершою зі Штатів та яка черга на заправках в московії
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26.07.2026 13:24 Ответить

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