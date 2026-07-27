Окупанти зову вдарили КАБами по Запоріжжю: двоє поранених. ФОТО

Вдень російські загарбники вдруге завдали ударами КАБами по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі.

"Щонайменше двоє людей поранені - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.



Чоловікові і жінці, які дістали поранення внаслідок російських ударів, надається уся необхідна медична допомога", - зазначив Федоров.

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Наслідки атаки





