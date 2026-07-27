Окупанти зову вдарили КАБами по Запоріжжю: двоє поранених. ФОТО
Вдень російські загарбники вдруге завдали ударами КАБами по Запоріжжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі.
"Щонайменше двоє людей поранені - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.
Чоловікові і жінці, які дістали поранення внаслідок російських ударів, надається уся необхідна медична допомога", - зазначив Федоров.
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль