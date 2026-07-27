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Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя
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Окупанти зову вдарили КАБами по Запоріжжю: двоє поранених. ФОТО

Вдень російські загарбники вдруге завдали ударами КАБами по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі.

"Щонайменше двоє людей поранені - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

Чоловікові і жінці, які дістали поранення внаслідок російських ударів, надається уся необхідна медична допомога", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар КАБом по Запоріжжю: загинув 67-річний чоловік, триває пошук людей під завалами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Атака на Запоріжжя 27 липня
Атака на Запоріжжя 27 липня
Атака на Запоріжжя 27 липня

Автор: 

Запоріжжя (2270) обстріл (35861) Запорізька область (5095) КАБ (595) Запорізький район (744)
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