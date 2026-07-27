Удар КАБом по Запоріжжю: загинув 67-річний чоловік, триває пошук людей під завалами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Протягом ночі ворог атакував Запоріжжя безпілотниками та КАБами. Внаслідок одного з ударів зазнав руйнувань житловий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, російський удар також пошкодив квартиру у багатоповерховому будинку.
"Керована авіабомба зруйнувала приватний будинок у обласному центрі та убила 67-річного чоловіка.
Під завалами можуть знаходитися ще люди.
Поранення дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік. Медики надали їм необхідну допомогу", - повідомив Федоров
З-під завалів врятували 22-річного хлопця
Згодом Іван Федоров повідомив, що рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів 22-річного хлопця.
За його словами, життю врятованого нічого не загрожує. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.
"Живий! У Запоріжжі 22-річного хлопця дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським КАБом. Він під наглядом лікарів, його життю наразі нічого не загрожує", - зазначив Федоров.
Наслідки атаки
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