Росіяни завдали сім ударів КАБами по Сумській громаді: п’ятеро постраждалих
Російські війська завдали сім ударів керованими авіабомбами по Сумській громаді, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Наслідки удару по Сумській громаді
За словами Григорова, тяжкопоранених серед постраждалих немає, усім надається необхідна медична допомога.
Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.
Наразі триває обстеження території, остаточні наслідки ударів уточнюються.
Раніше повідомлялося, що протягом доби російські війська завдали масованих ударів по Сумській, Харківській та Чернігівській областях, застосувавши ракети, керовані авіабомби та десятки безпілотників. Унаслідок атак загинула одна людина, ще щонайменше 15 дістали поранення, серед постраждалих є діти.
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