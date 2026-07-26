Один загиблий, щонайменше 15 постраждалих: РФ атакувала дронами, ракетами й КАБами Сумщину, Харківщину й Чернігівщину

Протягом доби російські війська завдали масованих ударів по Сумській, Харківській та Чернігівській областях, застосувавши ракети, керовані авіабомби та десятки безпілотників. Унаслідок атак загинула одна людина, ще щонайменше 15 дістали поранення, серед постраждалих є діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

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Сумщина

За добу внаслідок російських атак загинув мирний житель у Великописарівській громаді, ще восьмеро людей постраждали. Серед них – 11-річна дівчинка у Миколаївській сільській громаді.

Постраждали жителі Сумської, Білопільської, Краснопільської, Миколаївської сільської, Шосткинської та Великописарівської громад. Попередньо, усі мають легкі або середньої тяжкості травми.

Пошкоджені та зруйновані приватні й багатоквартирні будинки, медичний та освітній заклади, магазини, господарські й сільськогосподарські приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури та автомобілі.

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Харківщина

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів Харківської області", - повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина. У м. Дергачі постраждали чоловіки 60 і 61 років; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 45-річний чоловік; у м. Балаклія постраждали жінки 76 і 71 років; у сел. Старий Салтів поранено 17-річного хлопця; у м. Харків зазнав поранень 43-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 ракети;

3 КАБ;

12 БпЛА типу "Герань-2";

10 БпЛА типу "Молнія";

3 fpv-дрони;

46 БпЛА (тип встановлюється).



Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:



▪️у м. Харків пошкоджено автомобіль;



▪️у Богодухівському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоквартирні будинки, 7 господарчих споруд (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок, приватний будинок, магазин (сел. Золочів), 3 АЗС (м. Валки, сел. Шарівка, с. Корсунівка, с. Гонтів Яр), 2 господарчі споруди (с. Сінне);



▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Жуків Яр, сел. Великий Бурлук);



▪️в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, складську будівлю, електромережі, залізничну інфраструктуру, 5 складів елеватора (м. Балаклія);



▪️у Харківському районі пошкоджено електромережі, приватний будинок (м. Дергачі), 2 складські приміщення (сел. Слатине);



▪️у Чугуївському районі пошкоджено склад (с. Мосьпанове), автомобіль (сел. Старий Салтів), приватний будинок (с. Петропавлівка).

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Чернігівщина

Зранку ворог атакував Чернігів. Влучання на території підприємства. Загорілося одне з приміщень. В іншій будівлі пошкоджені вікна.

Учора серед дня росіяни з РСЗВ ударили по Новгороду-Сіверському. Пожежу на місці влучання загасили. Уже сьогодні зранку - влучання "молнії" по місту. Пошкоджений будинок і цивільні автівки.

Увечері - удар "герберою" по селу Новгород-Сіверської громади. Зайнялося 9 гектарів ячменю.

У селі Корюківської громади FPV-дрон влучив в господарчу будівлю - пожежу загасили.

"Протягом доби були атаки по "критичці"", - повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.