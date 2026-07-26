Один погибший, не менее 15 пострадавших: РФ атаковала дронами, ракетами и КАБами Сумщину, Харьковщину и Черниговщину
В течение суток российские войска нанесли массированные удары по Сумской, Харьковской и Черниговской областям, применив ракеты, управляемые авиабомбы и десятки беспилотников. В результате атак погиб один человек, еще как минимум 15 получили ранения, среди пострадавших есть дети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Сумская область
За сутки в результате российских атак погиб мирный житель в Великописаревской громаде, еще восемь человек пострадали. Среди них — 11-летняя девочка в Николаевской сельской громаде.
- Пострадали жители Сумской, Белопольской, Краснопольской, Николаевской сельской, Шосткинской и Великописаревской громад. По предварительным данным, все получили травмы легкой или средней тяжести.
- Повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома, медицинские и образовательные учреждения, магазины, хозяйственные и сельскохозяйственные помещения, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.
Харьковская область
"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 15 населенных пунктов Харьковской области", — сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
- В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе ребенок. В г. Дергачи пострадали мужчины 60 и 61 лет; в пос. Слатыне Дергачевской громады получил ранения 45-летний мужчина; в г. Балаклея пострадали женщины 76 и 71 лет; в пос. Старый Салтов ранен 17-летний юноша; в г. Харьков получил ранения 43-летний мужчина.
Враг атаковал БПЛА в Шевченковском районе Харькова.
- Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 4 ракеты;
- 3 КАБ;
- 12 БПЛА типа "Герань-2";
- 10 БПЛА типа "Молния";
- 3 FPV-дрона;
- 46 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪️в г. Харькове поврежден автомобиль;
▪️в Богодуховском районе повреждены 5 частных домов, 2 многоквартирных дома, 7 хозяйственных построек (с. Одноробовка), многоквартирный дом, частный дом, магазин (п. Золочев), 3 АЗС (г. Валки, п. Шаровка, с. Корсуновка, с. Гонтов Яр), 2 хозяйственные постройки (с. Синное);
▪️в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Жуков Яр, п. Великий Бурлук);
▪️в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, складское здание, электросети, железнодорожная инфраструктура, 5 складов элеватора (г. Балаклея);
▪️в Харьковском районе повреждены электросети, частный дом (г. Дергачи), 2 складских помещения (п. Слатыно);
▪️в Чугуевском районе поврежден склад (с. Моспаново), автомобиль (пос. Старый Салтов), частный дом (с. Петропавловка).
Черниговская область
- Утром враг атаковал Чернигов. Попадание на территории предприятия. Загорелось одно из помещений. В другом здании повреждены окна.
- Вчера днем россияне из РСЗО нанесли удар по Новгороду-Северскому. Пожар на месте попадания потушили. Уже сегодня утром — попадание "молнии" по городу. Поврежден дом и гражданские автомобили.
- Вечером — удар "герберой" по селу Новгород-Северской громады. Загорелось 9 гектаров ячменя.
- В селе Корюковской громады FPV-дрон попал в хозяйственную постройку — пожар потушили.
"В течение суток были атаки по "критической инфраструктуре", — сообщил начальник ОГА Вячеслав Чаус.
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