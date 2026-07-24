Более 70 тысяч абонентов остались без света после атаки РФ на Черниговщине

В Черниговской области в результате российского нападения поврежден энергетический объект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Черниговоблэнерго" в Telegram.

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Последствия атаки для энергосистемы региона

"В результате атаки врага поврежден энергетический объект", — отметили в компании.

В результате удара без электроснабжения остались более 70 тысяч абонентов. Отключение электроэнергии зафиксировано в Чернигове, а также в Черниговском и Корюковском районах.

Ранее сообщалось, что РФ применяла дроны с обедненным ураном в Черниговской области.

Опасные компоненты были обнаружены в ударных беспилотниках типа "Герань-2", которыми оккупанты атаковали регион в течение апреля-июня 2026 года.

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