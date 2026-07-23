Россия применяла дроны с обедненным ураном на Черниговщине: СБУ зафиксировала новые случаи. ФОТО

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины выявили еще шесть случаев применения российскими войсками боеприпасов с обеднённым ураном во время атак на Черниговскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Опасные компоненты были обнаружены в ударных беспилотниках типа "Герань-2", которыми оккупанты атаковали регион в течение апреля-июня 2026 года.

"Враг использует радиоактивные элементы в ракетах Р-60М, которые приспособил для использования на своих БПЛА", - говорится в сообщении.

Радиационный фон превышал норму в десятки раз

В ходе осмотра мест падения дронов и радиологического обследования их боевых частей следственно-оперативная группа СБУ совместно со специалистами ГСЧС зафиксировала превышение естественного радиационного фона в 80 раз.

Уровень гамма-излучения отдельных обломков составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, тогда как допустимая санитарная норма составляет 0,3 мкЗв/ч. По оценке правоохранителей, такие показатели создают непосредственную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Экспертиза подтвердила наличие урана

Проведенная по инициативе СБУ экспертиза установила, что боевые части исследованных ракет содержат ядерный материал - изотопы урана-235 и урана-238.

Наличие радиоактивных компонентов подтвердили с помощью дозиметрического оборудования и мобильного автоматизированного радиологического комплекса.

После обнаружения опасных боеприпасов специалисты провели комплекс мероприятий по их нейтрализации и обеспечению безопасности населения.

По этим фактам следователи СБУ возбудили уголовное дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Военные преступления").

В Службе безопасности в очередной раз призвали граждан не прикасаться к обломкам беспилотников, ракет или других боеприпасов, а в случае их обнаружения немедленно сообщать в правоохранительные органы или спасательные службы.

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