Россия применяла дроны с обедненным ураном на Черниговщине: СБУ зафиксировала новые случаи. ФОТО
Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины выявили еще шесть случаев применения российскими войсками боеприпасов с обеднённым ураном во время атак на Черниговскую область.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Опасные компоненты были обнаружены в ударных беспилотниках типа "Герань-2", которыми оккупанты атаковали регион в течение апреля-июня 2026 года.
"Враг использует радиоактивные элементы в ракетах Р-60М, которые приспособил для использования на своих БПЛА", - говорится в сообщении.
Радиационный фон превышал норму в десятки раз
В ходе осмотра мест падения дронов и радиологического обследования их боевых частей следственно-оперативная группа СБУ совместно со специалистами ГСЧС зафиксировала превышение естественного радиационного фона в 80 раз.
Уровень гамма-излучения отдельных обломков составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, тогда как допустимая санитарная норма составляет 0,3 мкЗв/ч. По оценке правоохранителей, такие показатели создают непосредственную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.
Экспертиза подтвердила наличие урана
Проведенная по инициативе СБУ экспертиза установила, что боевые части исследованных ракет содержат ядерный материал - изотопы урана-235 и урана-238.
Наличие радиоактивных компонентов подтвердили с помощью дозиметрического оборудования и мобильного автоматизированного радиологического комплекса.
После обнаружения опасных боеприпасов специалисты провели комплекс мероприятий по их нейтрализации и обеспечению безопасности населения.
По этим фактам следователи СБУ возбудили уголовное дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Военные преступления").
В Службе безопасности в очередной раз призвали граждан не прикасаться к обломкам беспилотников, ракет или других боеприпасов, а в случае их обнаружения немедленно сообщать в правоохранительные органы или спасательные службы.
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