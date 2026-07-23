РФ застосовувала дрони зі збідненим ураном на Чернігівщині: СБУ зафіксувала нові випадки. ФОТО

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України виявили ще шість фактів використання російськими військами боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на Чернігівську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Небезпечні компоненти були виявлені в ударних безпілотниках типу "Герань-2", якими окупанти атакували регіон упродовж квітня-червня 2026 року.

"Ворог використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які пристосував до використання на своїх БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Радіаційний фон перевищував норму у десятки разів

Під час огляду місць падіння дронів та радіологічного обстеження їхніх бойових частин слідчо-оперативна група СБУ спільно з фахівцями ДСНС зафіксувала перевищення природного радіаційного фону у 80 разів.

Рівень гамма-випромінювання окремих уламків становив від 8,3 до 24 мкЗв/год, тоді як допустима санітарна норма становить 0,3 мкЗв/год. За оцінкою правоохоронців, такі показники створюють безпосередню загрозу для здоров'я людей та довкілля.

Експертиза підтвердила наявність урану

Проведена за ініціативою СБУ експертиза встановила, що бойові частини досліджених ракет містять ядерний матеріал — ізотопи Уран-235 та Уран-238.

Наявність радіоактивних компонентів підтвердили за допомогою дозиметричного обладнання та мобільного автоматизованого радіологічного комплексу.

Після виявлення небезпечних боєприпасів фахівці провели комплекс заходів із їх нейтралізації та убезпечення населення.

За цими фактами слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України ("Воєнні злочини").

У Службі безпеки вкотре закликали громадян не торкатися уламків безпілотників, ракет чи інших боєприпасів, а в разі їх виявлення негайно повідомляти правоохоронні органи або рятувальні служби.

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