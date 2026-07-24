Понад 70 тисяч абонентів залишились без світла після атаки РФ на Чернігівщині

У Чернігівській області внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичний об’єкт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Чернігівобленерго у Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки для енергосистеми регіону

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт", — зазначили в компанії.

У результаті удару без електропостачання залишилися понад 70 тисяч абонентів. Знеструмлення зафіксовано у Чернігові, а також у Чернігівському і Корюківському районах.

Раніше повідомлялося, що РФ застосовувала дрони зі збідненим ураном на Чернігівщині.

Небезпечні компоненти були виявлені в ударних безпілотниках типу "Герань-2", якими окупанти атакували регіон упродовж квітня-червня 2026 року.

Читайте також: РФ атакує Україну увечері 23 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)