Понад 70 тисяч абонентів залишились без світла після атаки РФ на Чернігівщині
У Чернігівській області внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичний об’єкт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Чернігівобленерго у Телеграмі.
Наслідки атаки для енергосистеми регіону
"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт", — зазначили в компанії.
У результаті удару без електропостачання залишилися понад 70 тисяч абонентів. Знеструмлення зафіксовано у Чернігові, а також у Чернігівському і Корюківському районах.
Раніше повідомлялося, що РФ застосовувала дрони зі збідненим ураном на Чернігівщині.
Небезпечні компоненти були виявлені в ударних безпілотниках типу "Герань-2", якими окупанти атакували регіон упродовж квітня-червня 2026 року.
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