РФ атакує Україну увечері 23 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 23 липня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:31 - Сумщина: БпЛА курсом на Путивль, Терни, Кролевець.
О 20:40 - КАБи на Харківщину.
О 20:45 - БпЛА курсом на Суми.
О 20:52 - Чернігівщина: БпЛА курсом на Борзну. Харківщина: БпЛА на Златопіль, Балаклію.
О 21:18 - БпЛА курсом на Кривий Ріг.
Оновлена інформація
О 21:58 - КАБи на Запоріжжя.
О 22:03 - Група БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Славутича.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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