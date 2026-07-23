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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 23 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)

шахеди

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 23 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:31 - Сумщина: БпЛА курсом на Путивль, Терни, Кролевець.

О 20:40 - КАБи на Харківщину.

О 20:45 - БпЛА курсом на Суми.

О 20:52 - Чернігівщина: БпЛА курсом на Борзну. Харківщина: БпЛА на Златопіль, Балаклію.

О 21:18 - БпЛА курсом на Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 21:58 - КАБи на Запоріжжя.

О 22:03 - Група БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Славутича.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6143) обстріл (35258) атака (1880) Шахед (2354)
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