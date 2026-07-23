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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину вечером 23 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога

шахеди

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 23 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:31 — Сумская область: БПЛА курсом на Путивль, Терны, Кролевец.

В 20:40 — БПЛА в направлении Харьковской области.

В 20:45 — БПЛА курсом на Сумы.

В 20:52 — Черниговская область: БПЛА курсом на Борзну. Харьковская область: БПЛА на Златополь, Балаклею.

В 21:18 — БПЛА курсом на Кривой Рог.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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