Трое водителей погибли в результате российского удара по сортировочному терминалу "Нова пошта" в Сумах. ФОТО
В ночь на 25 июля российский реактивный БПЛА нанес удар по территории автостоянки сортировочного терминала "Нова пошта" в Сумах, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров и пресс-служба "Нової пошти".
Что известно
Как рассказал Григоров, на месте попадания возник масштабный пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели не могли полноценно работать и быстро ликвидировать последствия удара.
В эпицентре удара обнаружили тела двух погибших. Еще одного мужчину с крайне тяжелыми ранениями с места удара эвакуировали полицейские. По дороге в больницу он умер.
Сообщается, что погибшим было 43, 53 и 48 лет.
"Россияне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где находились и работали люди. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил глава ОВА.
Есть также раненые
В компании сообщили, что в результате атаки погибли трое водителей-партнеров-перевозчиков. Сотрудники терминала "Нової пошти" не пострадали.
"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Компания находится на связи с семьями погибших сотрудников и оказывает всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что есть и раненые водители. Их состояние стабильное, и жизни ничего не угрожает.
"Мы компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. "Нова пошта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - добавили в компании.
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