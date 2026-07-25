Россия атаковала Черниговскую и Сумскую области: есть погибшие, десятки поврежденных объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска продолжают обстрелы приграничных регионов Украины. За последние сутки под ударами оказались Черниговская и Сумская области. В результате атак есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены жилые дома, предприятия, объекты критической инфраструктуры, энергетики и связи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Черниговская область

В Куликовке в результате атаки российских дронов-камикадзе типа "Герань" ранения получили трое гражданских лиц. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Чернигова, где им оказывается необходимая помощь, сообщил начальник ОГА Вячеслав Чаус.

В течение дня российские войска атаковали Семеновку FPV-дронами. В результате ударов повреждены автомобили, произошло попадание на территорию частного домовладения, возник пожар в хозяйственной постройке. Вечером беспилотник попал в крышу городского дома культуры.

Также вечером ударные дроны атаковали два сельскохозяйственных предприятия в одном из сел Корюковской громады. В результате атаки возник пожар, уничтожены хозяйственное сооружение, транспорт, оборудование и запасы семян.

Кроме того, в течение суток российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и связи.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70 тысяч абонентов остались без света после атаки РФ в Черниговской области

Сумская область

По данным полиции, в течение суток российские войска обстреляли 17 территориальных громад Сумской области. В результате атак погибли четыре человека, еще девять получили ранения, сообщили в полиции.

В Сумской городской громаде в результате попадания вражеского беспилотника погибли двое мужчин в возрасте 48 и 49 лет. Личность еще одного погибшего в настоящее время устанавливается. Ранение получил 33-летний мужчина, еще один 28-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию.

В Великописаревской громаде скончался 51-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время российской атаки с использованием дрона 23 июля.

В Кролевецкой громаде в результате удара беспилотника получил травмы 41-летний мужчина, также устанавливается личность еще одного пострадавшего.

В Николаевской громаде ранения получили двое мирных жителей, в Буринской громаде пострадал 53-летний мужчина, а в Шосткинской - 46-летний мужчина.

Также в больницу обратилась 54-летняя женщина, которая была ранена во время атаки российского дрона по Середино-Будской громаде 23 июля.

В результате российских обстрелов в Сумской области повреждены жилые дома, предприятия, объекты критической инфраструктуры, автозаправочные станции, транспортные средства, объекты связи и другая гражданская инфраструктура.







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Сумскую громаду: двое погибших, есть пострадавшие