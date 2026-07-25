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Новости Обстрелы Сумщины
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Враг атаковал Сумскую громаду: двое погибших, есть пострадавшие

шахед

Поздно вечером 24 июля российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской громаде. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть погибшие и пострадавшие 

"Российский ударный БПЛА, предположительно реактивного типа, поразил объект гражданской инфраструктуры. Повреждены складские помещения и транспорт", — говорится в сообщении.

По обновленным данным, погибли двое мужчин, их личности устанавливаются. Также известно, что есть пострадавшие.

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