Оккупанты нанесли удары по Черниговщине и Сумщине: среди пострадавших – дети. ФОТОрепортаж
Вечером 17 июля оккупанты нанесли удар с помощью ударного беспилотника по Новгород-Северскому в Черниговской области, а в течение суток нанесли серию ударов по населенным пунктам Сумской области. В результате атак пострадали мирные жители, в том числе дети.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили МВД Украины и полиция Сумской области.
В Черниговской области дрон попал в жилой дом
Вечером российские войска атаковали Новгород-Северский ударным беспилотником, который попал в жилой дом.
В результате атаки ранения получили пять человек — родители и трое детей 2009, 2014 и 2019 годов рождения.
На месте работают спасатели, которые ликвидируют последствия вражеского удара.
В Сумской области пострадали семь человек, среди них двое детей
В ночь на 17 июля российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумской громаде. В результате атаки пострадали 52-летняя женщина и 6-летняя девочка. Во время другого обстрела ранение получил 53-летний мужчина.
После атаки ударных беспилотников острую стрессовую реакцию перенесли 55-летняя женщина и 56-летний мужчина.
Кроме того, в медицинское учреждение обратилась 14-летняя девушка, получившая травмы во время российского удара по Сумам 16 июля.
В результате обстрелов повреждены многоквартирные дома, административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, магазины и автомобили.
В Великописаревской громаде в результате удара российского беспилотника ранения получила 77-летняя женщина.
Также повреждены жилой дом и сельскохозяйственная техника.
В Конотопском и Шосткинском районах российские удары повредили объекты инфраструктуры, жилые дома и автомобили.
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