Оккупанты нанесли удары по Черниговщине и Сумщине: среди пострадавших – дети. ФОТОрепортаж

Вечером 17 июля оккупанты нанесли удар с помощью ударного беспилотника по Новгород-Северскому в Черниговской области, а в течение суток нанесли серию ударов по населенным пунктам Сумской области. В результате атак пострадали мирные жители, в том числе дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили МВД Украины и полиция Сумской области.

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В Черниговской области дрон попал в жилой дом

Вечером российские войска атаковали Новгород-Северский ударным беспилотником, который попал в жилой дом.

В результате атаки ранения получили пять человек — родители и трое детей 2009, 2014 и 2019 годов рождения.









На месте работают спасатели, которые ликвидируют последствия вражеского удара.

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В Сумской области пострадали семь человек, среди них двое детей

В ночь на 17 июля российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумской громаде. В результате атаки пострадали 52-летняя женщина и 6-летняя девочка. Во время другого обстрела ранение получил 53-летний мужчина.

После атаки ударных беспилотников острую стрессовую реакцию перенесли 55-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Кроме того, в медицинское учреждение обратилась 14-летняя девушка, получившая травмы во время российского удара по Сумам 16 июля.





В результате обстрелов повреждены многоквартирные дома, административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, магазины и автомобили.

В Великописаревской громаде в результате удара российского беспилотника ранения получила 77-летняя женщина.

Также повреждены жилой дом и сельскохозяйственная техника.





В Конотопском и Шосткинском районах российские удары повредили объекты инфраструктуры, жилые дома и автомобили.

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