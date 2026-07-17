Оккупанты в течение дня массированно атакуют активы "Нафтогаза" в трех областях: возникли пожары, есть значительные разрушения

Сегодня утром и в течение почти всего дня Россия массированно атакует производственные активы Группы "Нафтогаз" в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Применяются дроны различных типов, в том числе реактивные.

Об этом сообщил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что на нескольких объектах возникли пожары, есть значительные разрушения. Благодаря принятым мерам безопасности работники не пострадали и находятся в укрытиях. Из-за угрозы повторных ударов точно оценить масштабы повреждения оборудования пока невозможно. Работа объектов остановлена.

Федоренко подчеркнул, что Россия систематически атакует нефтегазовую инфраструктуру. Ее цель очевидна — уничтожить добычу газа, затруднить подготовку к зиме и создать проблемы во время отопительного сезона.

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Приоритеты работы

"Вместе с командой у нас есть четкие приоритеты: продолжение обеспечения необходимых запасов газа, оперативное восстановление поврежденных объектов, реализация договоренностей с международными партнерами и сохранение темпа, который "Нафтогаз" набрал за последний год под руководством Сергея Корецкого.

Я понимаю все вызовы, стоящие перед компанией. Приложим максимум усилий, чтобы страна была обеспечена газом, а подготовка к зиме проходила бесперебойно, несмотря на все попытки врага этому помешать. Спасибо за доверие. Впереди много работы", — отметил Федоренко.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Россия проводит массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи Группы "Нафтогаз" в Харьковской области.