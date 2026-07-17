Оккупанты в течение дня массированно атакуют активы "Нафтогаза" в трех областях: возникли пожары, есть значительные разрушения
Сегодня утром и в течение почти всего дня Россия массированно атакует производственные активы Группы "Нафтогаз" в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Применяются дроны различных типов, в том числе реактивные.
Об этом сообщил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что на нескольких объектах возникли пожары, есть значительные разрушения. Благодаря принятым мерам безопасности работники не пострадали и находятся в укрытиях. Из-за угрозы повторных ударов точно оценить масштабы повреждения оборудования пока невозможно. Работа объектов остановлена.
Федоренко подчеркнул, что Россия систематически атакует нефтегазовую инфраструктуру. Ее цель очевидна — уничтожить добычу газа, затруднить подготовку к зиме и создать проблемы во время отопительного сезона.
Приоритеты работы
"Вместе с командой у нас есть четкие приоритеты: продолжение обеспечения необходимых запасов газа, оперативное восстановление поврежденных объектов, реализация договоренностей с международными партнерами и сохранение темпа, который "Нафтогаз" набрал за последний год под руководством Сергея Корецкого.
Я понимаю все вызовы, стоящие перед компанией. Приложим максимум усилий, чтобы страна была обеспечена газом, а подготовка к зиме проходила бесперебойно, несмотря на все попытки врага этому помешать. Спасибо за доверие. Впереди много работы", — отметил Федоренко.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Россия проводит массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи Группы "Нафтогаз" в Харьковской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль