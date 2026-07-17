Окупанти впродовж дня масовано атакують активи "Нафтогазу" у трьох областях: виникли пожежі, є значні руйнування

Сьогодні зранку і впродовж майже всього дня Росія масовано атакує виробничі активи Групи "Нафтогаз" у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Застосовує дрони різних типів, зокрема реактивні.

Про це повідомив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що на кількох об’єктах виникли пожежі, є значні руйнування. Завдяки вжитим заходам безпеки працівники не постраждали та перебувають в укриттях. Через загрозу повторних ударів точно оцінити масштаби пошкодження обладнання наразі неможливо. Роботу об’єктів зупинено.

Федоренко наголосив, що Росія системно атакує нафтогазову інфраструктуру. Її мета очевидна - знищити видобуток газу, ускладнити підготовку до зими та створити проблеми під час опалювального сезону.

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Пріоритети роботи

"Разом із командою маємо чіткі пріоритети: продовження забезпечення необхідних запасів газу, оперативне відновлення пошкоджених об’єктів, реалізація домовленостей із міжнародними партнерами та збереження темпу, який Нафтогаз набрав за останній рік за керівництва Сергія Корецького.

Розумію всі виклики, які стоять перед компанією. Докладемо максимум зусиль, щоб країна була забезпечена газом, а підготовка до зими відбувалася безперебійно, попри всі спроби ворога цьому завадити. Дякую за довіру. Попереду багато роботи", - зазначив Федоренко.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Харківській області.