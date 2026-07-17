Від ранку росіяни масовано атакують об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині: роботу підприємства зупинено

Із самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Харківській області.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Роботу підприємства зупинено

Як зазначається, у результаті обстрілу роботу підприємства зупинено.

Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав.

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Є загроза повторних ударів

Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. Загроза повторних ударів зберігається.



Повідомляється, що це вже 250-та атака на підприємства Групи "Нафтогаз" від початку цього року.

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