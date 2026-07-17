Від ранку росіяни масовано атакують об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині: роботу підприємства зупинено
Із самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Харківській області.
Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.
Роботу підприємства зупинено
Як зазначається, у результаті обстрілу роботу підприємства зупинено.
Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав.
Є загроза повторних ударів
Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. Загроза повторних ударів зберігається.
Повідомляється, що це вже 250-та атака на підприємства Групи "Нафтогаз" від початку цього року.
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