С утра россияне массированно атакуют объект "Нафтогаза" на Харьковщине: работа предприятия остановлена
С самого утра 17 июля Россия проводит массированную атаку с использованием дронов на один из газодобывающих объектов Группы "Нафтогаз" в Харьковской области.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Работа предприятия остановлена
Как отмечается, в результате обстрела работа предприятия остановлена.
Сотрудники находятся в укрытиях. Благодаря принятым мерам безопасности никто из персонала не пострадал.
Существует угроза повторных ударов
На данный момент определить степень и масштаб разрушений невозможно. Угроза повторных ударов сохраняется.
Сообщается, что это уже 250-я атака на предприятия Группы "Нафтогаз" с начала этого года.
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