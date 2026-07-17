С утра россияне массированно атакуют объект "Нафтогаза" на Харьковщине: работа предприятия остановлена

С самого утра 17 июля Россия проводит массированную атаку с использованием дронов на один из газодобывающих объектов Группы "Нафтогаз" в Харьковской области.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Работа предприятия остановлена

Как отмечается, в результате обстрела работа предприятия остановлена.

Сотрудники находятся в укрытиях. Благодаря принятым мерам безопасности никто из персонала не пострадал.

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Существует угроза повторных ударов

На данный момент определить степень и масштаб разрушений невозможно. Угроза повторных ударов сохраняется.



Сообщается, что это уже 250-я атака на предприятия Группы "Нафтогаз" с начала этого года.

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