Сергія Федоренка призначили т.в.о. голови "Нафтогазу"

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила тимчасово виконувачем обов'язків голови компанії комерційного директора групи "Нафтогаз" Сергія Федоренка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Економічна правда".

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За даними ЗМІ, на посаду тимчасового керівника розглядалися дві кандидатури – Сергій Федоренко та голова АТ "Укргазвидобування" Юрій Ткачук.

До останнього основним претендентом вважався саме Ткачук, однак напередодні наглядова рада змінила своє рішення та призначила виконувачем обов'язків Федоренка.

Він керуватиме "Нафтогазом" до завершення конкурсного відбору та призначення повноцінного генерального директора.

Сергій Федоренко: що відомо?

Сергій Федоренко має понад десять років досвіду роботи в енергетичному секторі.

З липня 2025 року - комерційний директор (Chief Commercial Officer, CCO) Групи "Нафтогаз України". Відповідає за комерційний напрям діяльності компанії, включаючи закупівлю та продаж природного газу й інших енергоресурсів, а також координацію міжнародних контрактів.

Із 8 липня 2025 року також є членом правління НАК "Нафтогаз України".

2023–2025 - комерційний директор ПАТ "Укрнафта", де відповідав за: торгівлю нафтопродуктами; логістику постачання; трейдинг природного газу та електроенергії; розвиток мережі АЗС; B2B-продажі пального.

2015-2023 - директор з комерційних питань та член правління АТ "Укргазвидобування".

2019-2022 - одночасно очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading", яка займалася трейдингом енергоресурсів.

Федоренка вважають менеджером із команди реформ, яка працювала спочатку в "Укргазвидобуванні", а потім перейшла до "Укрнафти" і "Нафтогазу". Його спеціалізація - комерційна діяльність, трейдинг енергоресурсів, логістика та розвиток паливного бізнесу. Саме цей досвід став підставою для призначення його комерційним директором "Нафтогазу".

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