Після призначення Бутенка міністром освіти і науки НАЗЯВО обрало нового голову

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти обрало нового голову. Після переходу Андрія Бутенка на посаду міністра освіти і науки агентство очолить Наталія Стукало.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЗЯВО, відповідне рішення члени агентства ухвалили 16 липня. Подання про призначення Наталії Стукало вже направили до Кабінету Міністрів України.

У НАЗЯВО зазначили, що після урядового призначення вона офіційно очолить агентство.

Коментуючи своє обрання, Наталія Стукало подякувала колегам за підтримку та довіру.

"Щиро дякую всім за довіру, підтримку, теплі привітання та добрі слова! Для мене це велика честь і відповідальність. Попереду багато роботи, тож продовжуємо разом працювати над розбудовою сучасної системи забезпечення якості вищої освіти України відповідно до європейських стандартів", – написала вона у Facebook.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, напередодні Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Зокрема, колишнього голову НАЗЯВО Андрія Бутенка призначили міністром освіти і науки.

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