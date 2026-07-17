После назначения Бутенко министром образования и науки НАОКВО избрало нового председателя

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования избрало нового председателя. После перехода Андрея Бутенко на должность министра образования и науки агентство возглавит Наталья Стукало.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАОКВО, соответствующее решение члены агентства приняли 16 июля. Предложение о назначении Натальи Стукало уже направлено в Кабинет Министров Украины.

В НАОКВО отметили, что после назначения правительством она официально возглавит агентство.

Комментируя свое избрание, Наталья Стукало поблагодарила коллег за поддержку и доверие.

"Искренне благодарю всех за доверие, поддержку, теплые поздравления и добрые слова! Для меня это большая честь и ответственность. Впереди много работы, поэтому продолжаем вместе работать над созданием современной системы обеспечения качества высшего образования Украины в соответствии с европейскими стандартами", - написала она в Facebook.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, накануне Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав Кабинета министров. В частности, бывшего главу НАОКВО Андрея Бутенко назначили министром образования и науки.

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