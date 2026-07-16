Новоназначенный премьер Корецкий провел первое заседание правительства и определил ключевые приоритеты

Кабинет Министров Украины провел первое заседание в новом составе и определил ключевые приоритеты работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Первые решения нового правительства

По словам главы правительства, в ходе заседания были определены первоочередные задачи для министров.

"Провели первое заседание нового состава Кабинета Министров. Определили первоочередные приоритеты. Благодарю всех министров за готовность к интенсивной работе. Для каждого члена правительства главными критериями будут эффективность, ответственность и результат", — отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что правительство будет работать в интенсивном режиме, а выполнение поставленных задач будет контролироваться по конкретным результатам.

Особое внимание, по его словам, будет уделяться вопросам экономической устойчивости, безопасности и подготовки страны к зимнему периоду.

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14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.

16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

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