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Новости Отставка правительства Кадровые изменения
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Новоназначенный премьер Корецкий провел первое заседание правительства и определил ключевые приоритеты

Корецкий провел первое заседание правительства

Кабинет Министров Украины провел первое заседание в новом составе и определил ключевые приоритеты работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Первые решения нового правительства

По словам главы правительства, в ходе заседания были определены первоочередные задачи для министров.

"Провели первое заседание нового состава Кабинета Министров. Определили первоочередные приоритеты. Благодарю всех министров за готовность к интенсивной работе. Для каждого члена правительства главными критериями будут эффективность, ответственность и результат", — отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что правительство будет работать в интенсивном режиме, а выполнение поставленных задач будет контролироваться по конкретным результатам.

Особое внимание, по его словам, будет уделяться вопросам экономической устойчивости, безопасности и подготовки страны к зимнему периоду.

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  • 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.
  • 16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

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Автор: 

заседание правительства (119) Корецкий Сергей (33)
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Топ комментарии
+5
засідання словесного поносу
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16.07.2026 22:02 Ответить
+3
папєрєднік свириденка так само починала -- очікуємо продовження стабільності *******...
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16.07.2026 22:20 Ответить
+2
Всі карти в.... ЗЄльоного

як тільки Корецький себе проявить, то ЗЄльоний зіграє з ним "чапая" і вибьє як Залужного чи Федорова

.
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16.07.2026 22:14 Ответить

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