Калашник и Ким освобождены от должностей глав ОГА: назначены временные руководители
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Николая Калашника и Виталия Кима от должностей глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций (ОГА) и назначил их первых заместителей временно исполняющими обязанности.
Соответствующие указы №613 и №614 опубликованы в четверг вечером на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Кадровые изменения
Как отмечается, Николай Калашник освобожден от должности главы Киевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.
Соответственно, Виталий Ким освобожден от должности главы Николаевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.
Другими указами определено, что временно исполнять обязанности главы Киевской ОГА будет первый заместитель Руслан Олейник, Николаевской – первый заместитель главы ОГА Георгий Решетилов.
Напомним, ранее Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности главы КГВА. Также он поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
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От Сирського всі ненавидять - це для ЗЄ добре.
Довіра до ЗСУ зменшується. І цього ЗЄ намагався досягти з літа 2022.
Навіть зелений у доску Кім став ЗЄ заважати.
Наступним, на мою думку, буде Мадяр.