РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10948 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения
1 437 18

Калашник и Ким освобождены от должностей глав ОГА: назначены временные руководители

Зеленский уволил Калашника и Кима

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Николая Калашника и Виталия Кима от должностей глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций (ОГА) и назначил их первых заместителей временно исполняющими обязанности.

Соответствующие указы №613 и №614 опубликованы в четверг вечером на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кадровые изменения 

Как отмечается, Николай Калашник освобожден от должности главы Киевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.

Соответственно, Виталий Ким освобожден от должности главы Николаевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.

Другими указами определено, что временно исполнять обязанности главы Киевской ОГА будет первый заместитель Руслан Олейник, Николаевской – первый заместитель главы ОГА Георгий Решетилов.

Напомним, ранее Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности главы КГВА. Также он поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

Читайте также: Зеленский анонсировал обновление дипломатических представительств

Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Ким Виталий (249)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ви б ще про закони і конституцію згадали. Цар холопам нічого не має пояснювати. «Я вам нічєго нє должєн!». Крапка.
показать весь комментарий
16.07.2026 21:43 Ответить
+5
Рука не відсохне підписувати стільки указів? Чи він їх підписує тим, чим грав на роялі!
показать весь комментарий
16.07.2026 21:38 Ответить
+4
ЗЄ тупо зачищає простір навколо себе від найменщої конкуренції за популярність.

От Сирського всі ненавидять - це для ЗЄ добре.
Довіра до ЗСУ зменшується. І цього ЗЄ намагався досягти з літа 2022.

Навіть зелений у доску Кім став ЗЄ заважати.

Наступним, на мою думку, буде Мадяр.
показать весь комментарий
16.07.2026 21:41 Ответить

Загрузка...

 
 