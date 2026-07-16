Калашник и Ким освобождены от должностей глав ОГА: назначены временные руководители

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Николая Калашника и Виталия Кима от должностей глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций (ОГА) и назначил их первых заместителей временно исполняющими обязанности.

Соответствующие указы №613 и №614 опубликованы в четверг вечером на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кадровые изменения

Как отмечается, Николай Калашник освобожден от должности главы Киевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.

Соответственно, Виталий Ким освобожден от должности главы Николаевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.

Другими указами определено, что временно исполнять обязанности главы Киевской ОГА будет первый заместитель Руслан Олейник, Николаевской – первый заместитель главы ОГА Георгий Решетилов.

Напомним, ранее Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности главы КГВА. Также он поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

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