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Новости Обращение Зеленского
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Зеленский анонсировал обновление дипломатических представительств

Видеообращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений в системе дипломатических представительств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

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Возобновление работы посольств и требования к эффективности

По словам президента, в ближайшее время он планирует обсудить этот вопрос с Кириллом Будановым и дипломатической командой.

"Завтра мы будем обсуждать с Кириллом Будановым и нашей дипломатической командой вопрос о возобновлении работы зарубежных представительств. Украинские посольства должны быть очень эффективными — и такими они и будут", — отметил Зеленский.

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Приоритеты правительства и кадровые решения

Также президент подчеркнул, что главной задачей нового правительства является подготовка к зимнему периоду.

Отдельно он сообщил, что обсудил с Сергеем Корецким решение о назначении Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны. По словам Зеленского, Хмара точно понимает, что сейчас нужно Украине.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Автор: 

Буданов Кирилл (613) Зеленский Владимир (24845) посольство (1109)
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Топ комментарии
+4
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16.07.2026 21:22 Ответить
+3
Окружна має достатній ресурс?
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16.07.2026 21:18 Ответить
+2
Та іди ти вже... Наооновлював, що на болотах в пляс пустилися, баяни рвуть
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16.07.2026 21:19 Ответить

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