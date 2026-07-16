Зеленский анонсировал обновление дипломатических представительств
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений в системе дипломатических представительств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.
Возобновление работы посольств и требования к эффективности
По словам президента, в ближайшее время он планирует обсудить этот вопрос с Кириллом Будановым и дипломатической командой.
"Завтра мы будем обсуждать с Кириллом Будановым и нашей дипломатической командой вопрос о возобновлении работы зарубежных представительств. Украинские посольства должны быть очень эффективными — и такими они и будут", — отметил Зеленский.
Приоритеты правительства и кадровые решения
Также президент подчеркнул, что главной задачей нового правительства является подготовка к зимнему периоду.
Отдельно он сообщил, что обсудил с Сергеем Корецким решение о назначении Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны. По словам Зеленского, Хмара точно понимает, что сейчас нужно Украине.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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