Зеленский анонсировал обновление дипломатических представительств

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений в системе дипломатических представительств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

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Возобновление работы посольств и требования к эффективности

По словам президента, в ближайшее время он планирует обсудить этот вопрос с Кириллом Будановым и дипломатической командой.

"Завтра мы будем обсуждать с Кириллом Будановым и нашей дипломатической командой вопрос о возобновлении работы зарубежных представительств. Украинские посольства должны быть очень эффективными — и такими они и будут", — отметил Зеленский.

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Приоритеты правительства и кадровые решения

Также президент подчеркнул, что главной задачей нового правительства является подготовка к зимнему периоду.

Отдельно он сообщил, что обсудил с Сергеем Корецким решение о назначении Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны. По словам Зеленского, Хмара точно понимает, что сейчас нужно Украине.

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