Зеленський анонсував оновлення дипломатичних представництв

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку кадрових змін у системі дипломатичних представництв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

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Перезапуск посольств і вимоги до ефективності

За словами президента, найближчим часом він планує обговорити це питання з Кирилом Будановим та дипломатичною командою.

"Завтра ми будемо обговорювати з Кирилом Будановим і нашою дипломатичною командою питання про перезапуск закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними — і такими вони і будуть", — зазначив Зеленський.

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Пріоритети уряду і кадрові рішення

Також президент наголосив, що головним завданням нового уряду є підготовка до зимового періоду.

Окремо він повідомив, що обговорив із Сергієм Корецьким рішення щодо призначення Євгена Хмари тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони. За словами Зеленського, Хмара точно розуміє, що зараз потрібно Україні.

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