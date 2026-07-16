Зеленський анонсував оновлення дипломатичних представництв
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку кадрових змін у системі дипломатичних представництв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.
Перезапуск посольств і вимоги до ефективності
За словами президента, найближчим часом він планує обговорити це питання з Кирилом Будановим та дипломатичною командою.
"Завтра ми будемо обговорювати з Кирилом Будановим і нашою дипломатичною командою питання про перезапуск закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними — і такими вони і будуть", — зазначив Зеленський.
Пріоритети уряду і кадрові рішення
Також президент наголосив, що головним завданням нового уряду є підготовка до зимового періоду.
Окремо він повідомив, що обговорив із Сергієм Корецьким рішення щодо призначення Євгена Хмари тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони. За словами Зеленського, Хмара точно розуміє, що зараз потрібно Україні.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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