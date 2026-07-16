Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови КМВА

Президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації.

Про це йдеться в указі на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" звільнити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича з посади начальника Київської міської військової адміністрації", — йдеться у документі.

Іншим указом №616/2026 призначено тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Київської обласної державної адміністрації на Олійника Руслана Юрійовича. До цього він був першим заступником Ткаченка, це вказано в іншому указі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони

Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації. Замість Сергія Попка призначили Тимура Ткаченка.

Раніше Ткаченко працював на посадах заступника міністра розвитку громад і територій, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, очолював департамент благоустрою КМДА. Попко очолював КМВА з жовтня 2022 року.

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що "деяких очільників місцевих адміністрацій варто замінити"