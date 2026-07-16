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Новини Звільнення глав МВА
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Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови КМВА

тимур,ткаченко

Президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації.

Про це йдеться в указі на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" звільнити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича з посади начальника Київської міської військової адміністрації", — йдеться у документі.

Іншим указом №616/2026 призначено тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Київської обласної державної адміністрації на Олійника Руслана Юрійовича. До цього він був першим заступником Ткаченка, це вказано в іншому указі.

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  • Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації. Замість Сергія Попка призначили Тимура Ткаченка.

  • Раніше Ткаченко працював на посадах заступника міністра розвитку громад і територій, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, очолював департамент благоустрою КМДА.

    Попко очолював КМВА з жовтня 2022 року.

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28370) КМДА (2368) звільнення (2778) Ткаченко Тимур (43)
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Топ коментарі
+11
..скажемо прямо... Торчок звільнив відвертого пройдисвіта...яким був Мамедов. Ніякий він не Ткаченко. Айзер взяв призвище жінки...щоб стати українцем... Ця тваринка дуже багато напаскудила Києву. Тому рішення торчка має плюсові значення.
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16.07.2026 21:22 Відповісти
+6
понесло торчка
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16.07.2026 21:16 Відповісти
+5
гниду бахматова що радив жителя Троєщини рити туалети надворі - теж звільниш, гнида ?
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16.07.2026 21:19 Відповісти

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