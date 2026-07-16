Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови КМВА
Президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської міської військової адміністрації.
Про це йдеться в указі на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" звільнити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича з посади начальника Київської міської військової адміністрації", — йдеться у документі.
Іншим указом №616/2026 призначено тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Київської обласної державної адміністрації на Олійника Руслана Юрійовича. До цього він був першим заступником Ткаченка, це вказано в іншому указі.
- Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації. Замість Сергія Попка призначили Тимура Ткаченка.
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Раніше Ткаченко працював на посадах заступника міністра розвитку громад і територій, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, очолював департамент благоустрою КМДА.
Попко очолював КМВА з жовтня 2022 року.
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