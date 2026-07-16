Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности главы КГВА

Президент Владимир Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности главы Киевской городской военной администрации.

Об этом говорится в указе на сайте ОП, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" освободить ТКАЧЕНКО Тимура Фируддиновича от должности начальника Киевской городской военной администрации", — говорится в документе.

Другим указом №616/2026 назначено временно возложить исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации на Олейника Руслана Юрьевича. До этого он был первым заместителем Ткаченко, об этом сказано в другом указе.

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Напомним, в декабре 2024 года Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации. Вместо Сергея Попка назначили Тимура Ткаченко.

Ранее Ткаченко работал на должностях заместителя министра развития громад и территорий, заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавлял департамент благоустройства КГГА. Попко возглавлял КГВА с октября 2022 года.

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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