Зеленский назначил экс-командующего Сухопутными войсками Попко начальником Киевской городской военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ 733/2022 о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, в этой должности он заменил Николая Жирнова.
Глава государства убежден, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы.
Также отмечается, что генерал-полковник Сергей Попко родился в 1961 году в Киеве. В 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии. После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях.
Также проходил службу в Республике Ирак.
В 2016-2019 годах занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
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Оперативное дело
Участие в миротворческих миссиях и коррупционные скандалы:
Некоторые источники сообщают, что в 2005 году "за значительный вклад в поддержание мира и стабильности, восстановление социальной и материальной структуры и обеспечение безопасности выборов министр внутренних дел Ирака наградил командира 7-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, генерал-майора Сергея Попко именным огнестрельным оружием. Пистолет иракского производства "Тарик" Попко от имени МВД Ирака вручил губернатор провинции Васит Мухаммед Рада Джафар. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] Тогда же, в 2005 году, вокруг украинского контингента в Ираке разгорелся громкий скандал. Тогда в Украину военные пытались ввезти в личных вещах и гробу погибшего в Ираке полковника Романа Середницкого 319,5 тыс. долларов. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] Чуть позднее фамилия Попко засветилась уже в другом международном скандале с крупным хищением. В 2010 году на первых полосках балканских газет очутилась новость о том, что миротворцы косовского контингента занимаются контрабандой горючего, уклоняются от выплаты налогов, а также злоупотребляют своими полномочиями на протяжении последних нескольких лет.
В косовских СМИ уточнялось, что украинскими миротворцами в Косово в 2008-2009 годах было продано около 150 бензовозов горючего. Конечный ущерб, нанесенный государственному бюджету Косово, был оценен в 1,4 млн евро. Как пишет Владимир Шередега из "Национального бюро расследований", именно генерал Попко был ответственным с украинской стороны за подборку кадров для прохождения службы в миротворческом контингенте в Косово. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
В 2006 году украинский миротворческий контингент засветился уже в «бензиновом» скандале в Ливане. Тогда, как пишет Борис Такаев для СЛЕД.net.ua, Сергей Попко был главой ротационной комиссии, которая пыталась решать вопросы и уладить скандал. В конечном итоге усилия комиссии не увенчались успехом и украинские миротворцы были окончательно выдворены из Ливана в 2006 году. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]