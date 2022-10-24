Зеленский назначил экс-командующего Сухопутными войсками Попко начальником Киевской городской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ 733/2022 о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, в этой должности он заменил Николая Жирнова.

Глава государства убежден, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы.

Также отмечается, что генерал-полковник Сергей Попко родился в 1961 году в Киеве. В 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии. После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях.

Также проходил службу в Республике Ирак.

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В 2016-2019 годах занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.