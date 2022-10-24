Обвинения РФ в адрес Украины касательно "грязной бомбы" небезосновательны, - Лавров

Москва считает, что обнародованные российским министром обороны Сергеем Шойгу обвинения в адрес Украины относительно "грязной бомбы" имеют основания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений в Украине, тех научных институтов, которые имеют технологии, позволяющие создать эту грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы проверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться", – сказал министр страны-оккупанта.

Напомним, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд переговоров с коллегами из других стран. В частности, заявил британскому коллеге Бену Уоллесу о возможной провокации с "грязной бомбой", которую якобы готовит Украина.

Уоллес заявил, что Россия не должна использовать обман о "грязной бомбе" как поводе для большей эскалации войны в Украине.

Также читайте: "Хуже быть уже не может", поэтому отказ Байдена от переговоров с Путиным не усложнит международную обстановку, - Лавров