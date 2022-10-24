Обвинения РФ в адрес Украины касательно "грязной бомбы" небезосновательны, - Лавров
Москва считает, что обнародованные российским министром обороны Сергеем Шойгу обвинения в адрес Украины относительно "грязной бомбы" имеют основания.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений в Украине, тех научных институтов, которые имеют технологии, позволяющие создать эту грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы проверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться", – сказал министр страны-оккупанта.
Напомним, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд переговоров с коллегами из других стран. В частности, заявил британскому коллеге Бену Уоллесу о возможной провокации с "грязной бомбой", которую якобы готовит Украина.
Уоллес заявил, что Россия не должна использовать обман о "грязной бомбе" как поводе для большей эскалации войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
якщо кацапня шось вирішила ескалувати тоді діти і онуки лошаді Лаврова будуть вбиті впроводж року, то питання часу
А чо, логично.
(с) Лавров.
А брехня цієї кобили якраз туди, всередину і націлена.
Підтвердження старого брехуна лаврова щось значить!
@AlUkraina
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https://twitter.com/AlUkraina/status/1584486942497857536 1 ч
Пам'ятаетє фото з Херсонщині про закопані бочки? Можливо хасапи про свою "брудну бомбу"мають на увазі? Від цих пацюків все що завгодно можна очікувати.
Винути контейнери зі сховища відпрацьованого палива у чорнобилі, прив'язати до байрактара і скинути на Херсон? Що воно верзе
"Бог з нею з правдою. Дайте щось, у що не соромно повірити"
Відео - https://t.me/truexakhersonua/24584
возможно, .......
будем посмотреть дальше.
Хотя, если собрать все обделанные кацапские трусы и штаны, то получится химическая супербомба ....
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1584513821414023168 18 мин
Судя по показанной рашистами карте под грязной бомбой они имели ввиду взрыв на ЗАЭС,в котором они естественно хотят обвинить ВСУ. Пройдет ли этот номер с Западом,который до сих пор не назвал виновных в подрыве СП1/2 и долго держал паузу о том кто взорвал колонию в Еленовке?...
десь хтось може мати технології аби щось там планувати... теоретично
сильна підозра... особливо коли бомби нема навіть в теорії
Белгород!!!! пора валити накер! походу мацковські воші збираються вбивати вас і звинувачувати нас
Чоловіка судять за самогоноваріння, так як знайшли у нього вдома самогонний апарат.
- Ви визнаєте що варите самогон?
- Ні, не варю!
- Апарат є, отже варите!
- Не варю!
- Ваше останнє слово!
- Прошу засудити мене також і за згвалтування!
- А ви ще когось і згвалтували!?
- Ні, але апарат же є!