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Новости Война
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Лавров (2234) россия (93003)

Обвинения РФ в адрес Украины касательно "грязной бомбы" небезосновательны, - Лавров

лавров

Москва считает, что обнародованные российским министром обороны Сергеем Шойгу обвинения в адрес Украины относительно "грязной бомбы" имеют основания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений в Украине, тех научных институтов, которые имеют технологии, позволяющие создать эту грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы проверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться", – сказал министр страны-оккупанта.

Напомним, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд переговоров с коллегами из других стран. В частности, заявил британскому коллеге Бену Уоллесу о возможной провокации с "грязной бомбой", которую якобы готовит Украина.

Уоллес заявил, что Россия не должна использовать обман о "грязной бомбе" как поводе для большей эскалации войны в Украине.

Также читайте: "Хуже быть уже не может", поэтому отказ Байдена от переговоров с Путиным не усложнит международную обстановку, - Лавров
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Топ комментарии
+33
Чья бы лошадь ржала.
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24.10.2022 14:46
+27
Если у меня дома есть кухонный нож, то есть все основания предпологать, что я зарежу соседа.
А чо, логично.
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24.10.2022 14:50
+26
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24.10.2022 14:50
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Правила форума Совет форумчан
Чья бы лошадь ржала.
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24.10.2022 14:46 Ответить
Не только лошадь...
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24.10.2022 14:55 Ответить
Не ображайте орангутангів.
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24.10.2022 15:23 Ответить
Так, то дуже розумні та шляхетні тварини. Як і коні. Їх теж не треба ображати такими порівняннями
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24.10.2022 15:56 Ответить
Террористов транслировать , себя не уважать Рашисты ЕЩЁ НИКОГДА НЕ СКАЗАЛИ И ОДНОГО СЛОВА ПРАВДЫ!
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24.10.2022 14:58 Ответить
а как же междометия: "и", "а", "а также"?)
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24.10.2022 15:38 Ответить
Идиот кто ж тебе поверит ты на роду свою посмотри полупокерное
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24.10.2022 14:47 Ответить
Вилізло опудало
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24.10.2022 14:47 Ответить
А шо, лошадь еще копыта не откинула? Вроде у него инфаркт был?
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24.10.2022 15:19 Ответить
кацапи нація кончених террористів №1 у світі і всім про це відомо, все шо ******* кацапи *******, ***** це в новинах? в новинах повинно бути тільки скільки кацапів здохло
якщо кацапня шось вирішила ескалувати тоді діти і онуки лошаді Лаврова будуть вбиті впроводж року, то питання часу
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24.10.2022 14:47 Ответить
Мы возьмем воздушный шар, в люльку поставим бочку отработанного ядерного топлива, начиним взрывчаткой, поставим туда манекен в ватнике и шапке ушанке, шоб ПВО не сбило, бо то ж свои летят и при попутном ветре отправим на мацкву
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24.10.2022 14:48 Ответить
balalaiku ! balalaiku nezabudte
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24.10.2022 14:53 Ответить
Бомба есть теперь главное креативно применить. А может ********** сам ёпнет грязную бомбу на своей территории, как крымский мост, оно же конченое, потом сможет типа ответить.
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24.10.2022 16:42 Ответить
Геніально!
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24.10.2022 16:54 Ответить
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24.10.2022 14:50 Ответить
ВсI уже втомились пIсля щоденноI брехнI кацапIв. Цим террористам уже нIхто не вIрить..лише жде вIд них черговоI провокацii та вбивств...
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24.10.2022 16:07 Ответить
Унылая лошадь понесла очередную пургу у них есть аналы которые они проверили через анальную зону какая гадость эта раша параша
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24.10.2022 14:50 Ответить
ще брудна коняка своїм брудним ізиком не проіржала про брудну бомбу яка є в брудному уявленню лише брудної русні... (вибачте за багато слів...бо якщо стисло то - пішов нах!)
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24.10.2022 14:50 Ответить
Somebody give this crazy horse a bale of hay.
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24.10.2022 14:50 Ответить
nicotine
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24.10.2022 14:52 Ответить
10 gram
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24.10.2022 14:56 Ответить
Если у меня дома есть кухонный нож, то есть все основания предпологать, что я зарежу соседа.
А чо, логично.
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24.10.2022 14:50 Ответить
А если пила есть - то еще и расчлениш ! )))
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24.10.2022 14:55 Ответить
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24.10.2022 14:57 Ответить
v stoilo loshadka brehlivaja !!!🤬
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24.10.2022 14:50 Ответить
які проблеми? В Україну терміново їде місія МАГАТЕ щоб перевірити....що цікаво, кацапи знають що виставляють себе дурнями, але принижуються самі по своїй же волі і роблять це надалі бо всі інші методи вичерпані це аналог КНДР....
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24.10.2022 14:51 Ответить
Скоро астронавтів на сонце теж висадуватимуть, мабуть.
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24.10.2022 14:53 Ответить
Лаврал, лавру и буду лаврать.
(с) Лавров.
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24.10.2022 14:51 Ответить
А що йому ще казати? Він маріонетка *****.
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24.10.2022 14:52 Ответить
та ніхто з числа розумних цим брехунам не повірить. Повірять хіба що орки в рашостані, але ці істоти до homo sapiens ніяк не відносяться.
А брехня цієї кобили якраз туди, всередину і націлена.
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24.10.2022 14:52 Ответить
я так понимаю что "грязная" бомба - это бомба которую обгадили куры с биолаборатории
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24.10.2022 14:53 Ответить
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24.10.2022 14:53 Ответить
Кінь, жери овес, а не коноплі.
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24.10.2022 15:48 Ответить
выпустите лошадку на волю. от вида машки ей плохо. может на свободе полегчает.
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24.10.2022 14:53 Ответить
Підор,***...
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24.10.2022 14:53 Ответить
після нападу ядерного терористта Україна має право й на брудну й на чисту
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24.10.2022 14:54 Ответить
Ну канєшно! Якщо Лавров сказав - значить небезпідставні!
Підтвердження старого брехуна лаврова щось значить!
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24.10.2022 14:54 Ответить
Алька Україна

@AlUkraina

·

https://twitter.com/AlUkraina/status/1584486942497857536 1 ч

Пам'ятаетє фото з Херсонщині про закопані бочки? Можливо хасапи про свою "брудну бомбу"мають на увазі? Від цих пацюків все що завгодно можна очікувати.
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24.10.2022 14:55 Ответить
Попри абсурдність ідеї все ж цікаво було б без камер і свідків спитати індивідуально оцих всіх скабєєвих і лаврових: "ви самі вірите в те, що розповідаєте?"
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24.10.2022 14:55 Ответить
миссия аленевода оказалась не выполнимой. достали запасную лошадь ))
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24.10.2022 14:57 Ответить
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24.10.2022 14:58 Ответить
ce *********, ni?
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24.10.2022 20:20 Ответить
Лживые твари и мрази! Но ложь это билет на скорый поезд в Ад.
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24.10.2022 14:59 Ответить
Ну от як воно собі уявляє створення брудної бомби в Україні?
Винути контейнери зі сховища відпрацьованого палива у чорнобилі, прив'язати до байрактара і скинути на Херсон? Що воно верзе

"Бог з нею з правдою. Дайте щось, у що не соромно повірити"
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24.10.2022 14:59 Ответить
РФ хочет на опережение идти против того, чтобы Украина вернула ядерное вооружение. Украина должна вывернуть все обратно и за то, чтобы Украина вернула ядерное вооружение! Будет ядерное вооружение у Украины и никто больше не нападет никогда! Каким идиотом надо было быть, чтобы нате забирайте ядерное вооружение и можете нападать спокойно. Это было величайшее предательство и обман Украины! Будапештский меморандум оказался враньем и Украина не имеет никаких обязательств, чтобы не возвращать обратно себе ядерный статус. Или злодей имеет право на ядерное вооружение, а хороший не имеет права??? идут все лесом! Украина вернет себе ядерный статус и это будет гарантия безопасности Украины!
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24.10.2022 15:01 Ответить
В Іжевську місцеві жителі вчинили бійку за безкоштовні кавуни. Є інформація про постраждалих, передають росЗМІ.
Відео - https://t.me/truexakhersonua/24584
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24.10.2022 15:01 Ответить
Кєнтавра понесло-знову замість вівса коксу підсипали!
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24.10.2022 15:03 Ответить
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24.10.2022 15:04 Ответить
Аргентинське танго-це клас, а то, що ви тут намалювали-це картинка з московитської психлікарні, як там вона- "Канатчіковая дача?"
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24.10.2022 17:20 Ответить
До речі- танго не для алкокобили, воно ж "Калінку" пробує відтворити...
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24.10.2022 17:22 Ответить
У нас що, немає інших справ, як розбирати высери якоїсь путінськоі шестьорки? Народ, в слідуючий раз давайте цитувати маячню яких небудь двірників із Рязані.
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24.10.2022 15:05 Ответить
из свежего заявления парашников " план украинской стороны, как считают в министерстве, состоит в том, чтобы выдать подрыв «грязной бомбы» за «нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности»", есть таки вероятность, что у них проблемы с ядрёными зарядами. мабуть регламентные работы делались только на бумаге, а на практике период полураспада зарядов закончился полным их распадом и не возможностью практического ядерного взрыва, а только разбросом материала инициирующим зарядом. время, единственная переменная в формуле распада сделала таки своё дело и они с удивлением обнаружили, что минимум с тактическими зарядами у них вышел пшик )) и запад, с большой степенью вероятности знает о истинном положении дел.
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24.10.2022 15:11 Ответить
з.ы. мну эта мысля ещё вчера пришла, когда аленевод метался, как абрахамия по акации. и вот свежие новости из прессконференции в парашландии идут как бэ в этом русле


возможно, .......


будем посмотреть дальше.
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24.10.2022 15:16 Ответить
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24.10.2022 15:11 Ответить
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24.10.2022 15:12 Ответить
Ще один довбой@б ниє. Як же ви задовбали,кацапські свині🤦
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24.10.2022 15:12 Ответить
А шо там биолаборатории ? Нашли, разбомбили, обнаружили ?
Хотя, если собрать все обделанные кацапские трусы и штаны, то получится химическая супербомба ....
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24.10.2022 15:12 Ответить
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1584513821414023168 18 мин

Судя по показанной рашистами карте под грязной бомбой они имели ввиду взрыв на ЗАЭС,в котором они естественно хотят обвинить ВСУ. Пройдет ли этот номер с Западом,который до сих пор не назвал виновных в подрыве СП1/2 и долго держал паузу о том кто взорвал колонию в Еленовке?...
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24.10.2022 15:14 Ответить
Чого ми повинні виправдовуватися та казати що це брехня, просто ігнорити і взагалі не цитувати бред весь,европейці думаю в курсі що вони брешуть і не вимагали від нас спростування
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24.10.2022 15:17 Ответить
Бойтесь твари
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24.10.2022 15:23 Ответить
И.Тургенев *Русский есть наибольший и наглейший лгун во всем свете.*
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24.10.2022 15:26 Ответить
Они могут рвануть её и в Воронеже, обвинив Украину в диверсии.
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24.10.2022 15:27 Ответить
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24.10.2022 15:30 Ответить
Это чучело лаврентия будет в музее после ядерной войны в рабсейском ногиссаки.
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24.10.2022 16:46 Ответить
Лошадка забыла учесть один самый главный момент - а нахера Украине надо подрывать грязную бомбу на своей территории? Мы же не дебилы кацапские.
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24.10.2022 15:31 Ответить
Они хотят свою взорвать на нашей территории,а обвинить ...угадай с первого раза кого
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24.10.2022 17:07 Ответить
ну дуже сильна інфа видно...)
десь хтось може мати технології аби щось там планувати... теоретично
сильна підозра... особливо коли бомби нема навіть в теорії
Белгород!!!! пора валити накер! походу мацковські воші збираються вбивати вас і звинувачувати нас
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24.10.2022 15:37 Ответить
З їхньої точки зору кожен мужчина - гвалтівник. Ну у них у всіх є можливість, є чим.
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24.10.2022 15:44 Ответить
Брудні свині говорять про брудні бомби,які принесли на нашу землю брудну війну,самі в свому бруді і припинете своє нікчемне існування! Слава героям!Слава Україні!Слава нашим воїнам!
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24.10.2022 15:45 Ответить
ну да. так само як і підрив бандерівцями північних потоків і недавні перерізання кабелів біля берегів Франції і Шотлпндії. ))
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24.10.2022 15:47 Ответить
Несподіванне для кацапів відкриття, що намагання звільнити Україну від населення можуть закінчитися звільненням від населення Москви. А нас за что?
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24.10.2022 15:51 Ответить
Так "може плануватися" чи вже готова до використання і ось-ось має застосуватися? А якість вашої кацапськї "розвідки" всім загальновідома. Вже розповідали всім про те, як ви Україну за три дні захопите, бо тут армії нема.
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24.10.2022 15:56 Ответить
Небезосновательно его лошадиная морда.
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24.10.2022 15:57 Ответить
она не только грязная но и резиновая, сброшенная на ростов допрыгнет до мацквы
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24.10.2022 15:58 Ответить
Рашисти сподіваються на те, що при великій кількості повторів фейків у них почнуть вірити! Але світ пам'ятає що ці самі Лаврови, Шойгу, Пєскови, )(уйли розповідали в унісон ще нещодавно про відсутність намірів нападати на Україну, окупації її території, намірів анексування ще щось окрім Криму і т.п. Такі "правдолюбці" точно "переконають" Захід у тому, що завжди брехали, а от зараз, нарешті, кажуть "правду"!
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24.10.2022 16:00 Ответить
Таку бомбу могла б застосувати Україна, якщо б по вдарили москаля ядерною. Прос о москалі засцали, й пробують першими застосувати ядерну, щоб українці вже не змогли так відповісти. А відповідь може бути, навіть не такою, як москалі очікують, типу ракета і брудна начинка. Начинку можна розпорошити й не з балістичної ракети, наприклад. Коротше, Іван, сдавайся, забирайтеся з України і будемо вже перестрілюватися по вашій території, якщо Вас нічого не навчили 8 місяців.
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24.10.2022 16:08 Ответить
заяви шо лавров обоссаный опущеный питар небезпидставни...
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24.10.2022 16:10 Ответить
тобто, є просто підстави вважати що ми можемо це зробити бо вміємо? але більше ніяких доказів? це як той анекдот
Чоловіка судять за самогоноваріння, так як знайшли у нього вдома самогонний апарат.
- Ви визнаєте що варите самогон?
- Ні, не варю!
- Апарат є, отже варите!
- Не варю!
- Ваше останнє слово!
- Прошу засудити мене також і за згвалтування!
- А ви ще когось і згвалтували!?
- Ні, але апарат же є!
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24.10.2022 16:16 Ответить
Свистёшь из серии - мы на Украину не нападали
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24.10.2022 16:18 Ответить
Что свинособаки до сих пор не поняли что это не только конец всем кто пришел к нам на землю, так и конец недоимперии всей.Пришло время терпеть ,за все ответите ******
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24.10.2022 16:24 Ответить
Очко играет у лаврентия, как это так напали на ядерную страну, а они не ёпнули до сих пор грязной бомбой, не бойся стара кляча, ядерные террористы вы и получить можете только в ответ.
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24.10.2022 16:34 Ответить
Те ,що московити зараз творять на запоріжській АЕС - це і є та брудна.....там викрадають співробітнків,простріють їм руки,катують, замінували територію,обстріли постійні навколо,постійно відключать реактори,знищують підстанції...про це мандять найманці пропагандисти...самі творять та на українців спихують...ЧОМУ в НАС , в Україні працюють російські пропагандиські канали???По тому ,що кажуть ібані бабці зразу видно ,що є "тарілка" і вже засрали остані мізки.
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24.10.2022 16:40 Ответить
Рашистские конченные подонки готовы применить ядерное оружие
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24.10.2022 16:55 Ответить
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24.10.2022 17:12 Ответить
Збрехавший світу тисячі раз правди ніколи не скаже. А яку правду може сказати окупант і терорист?
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24.10.2022 17:14 Ответить
І коли вже він вівсом подавиться.
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24.10.2022 17:33 Ответить
Зле лоша...
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24.10.2022 17:52 Ответить
А я от вважаю що у лаврова сказ.І тому його треба пристрелити.
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24.10.2022 18:01 Ответить
Так віддайте нашу чистеньку
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24.10.2022 18:30 Ответить
Ну звісно ж не безпідставні.Є вагома підстава -а саме росія хоче підставити Україну.Ізвісно у них є конкретна інформація така сама як про український слід у виникненні ковіду про бойових отруйних пташок про наявність нацистів в київському режимі про переховування азовців в пологовому будинку про те щоУкраїна це росія і ще багато інших шизофренічних ідей
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25.10.2022 01:04 Ответить
 
 