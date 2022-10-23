Шойгу заявил Уоллесу о якобы возможных провокациях Украины с "грязной бомбой"
Глава Минобороны страны-оккупанта Сергей Шойгу заявил британскому коллеге Бену Уоллесу о возможной провокации с "грязной бомбой", которую якобы готовит Украина.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Великобритании Уоллесом, обсуждена ситуация в Украине. ... Шойгу довел до британского коллеги обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Шойгу провел беседы с турецким и французским коллегами. Им он также заявил о возможных "провокациях с "грязными бомбами".
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+33 Zemer
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+24 Светлана Круп
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+21 Сергій Хоменко #496223
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А з іншої сторони вурдалаки щось задумали...це насторожує
просто задрал всех....надо еще у бульбофюрера попросить показать на карте где она))) у шойгу ))))
легалізація руснявого ***@на...
хтось розмовляє з терористом....
то хотели каховскую дамбу взорвать,
теперь уже грязную бомбу хотят взорвать в Херсоне.
сша, ликвидируйте уже этого путина, хоть спокойно будет в мире!
для этого и эвакуируют население!
Добра цього у нас є...чого б і не їб...ти
теперь он думает как так применить яо, чтобы на нем ответственность не лежала.
то они думали белоруси поставить яо и с территории белоруси выстрелить,
потом думали взорвать запорожскую АЭС.
теперь уже придумали грязную бомбу применить и на Украину всё свалить.
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у путина руки так и чешутся использовать яо!
Украина за быструю победу!
Чем больше америка будет тянуть с поставками оружия - тем больше путину удасться сделать терактов за это время!
Вот уже северный поток взорвал, интернет-кабель к Ирландиии в море взорван, обстреляна Украинская энергетическая инфраструктура, Каховскую дамбу заминировали, угрожают взорвать грязную бомбу в Украине.
Напомню, что республиканцы два последних раза выставили на президентские выборы Трампа, который ратует за трату денег в первую очередь типа на США и только потом когда-нибудь - на помощь Украине, и который очень поддерживает переговоры с плешивым террористом, а ещё лидер республиканцев в нижней палате - Кевин Маккарти - готов сократить помощь Украине.
Ишь какой Байден "плохой", вот придут республиканцы - и Украина вообще останется... да, именно с тем, что ей передал Байден, а республиканцы передадут Украине только призыв к переговорам с плешивым террористом.
он думает "а что будет, если я скину грязную бомбу и обвиню в этом Украину?"
проверяют реакцию! заставил шойгу обзванивать европейских лидеров и спрашивать, что путину будет за применение грязной бомбы.
Воронеж!!!
медведевМендель заскулила, что проклятые "англо-саксы" мешают рашистам делать, что захочется, и тема применения ЯО вскоре исчезла из вражеского информационного пространства. Потому это не "чтоб боялись", а "Данилов идиот", потому что тема применения паРашей ЯО уже была к тому времени разрулена.
А благодаря Данилову возобновляются вбросы, что Украина якобы готовила ОМП для применения по рассее и именно поэтому рабсея 24.02 вторглась. Отношение к "грязным бомбам" в цивилизованном мире - исключительно отрицательное, а Украина вообще не в том положении, чтобы допускать отрицательное к себе отношение у цивилизованного мира.
они думают что весь остальной мир глупее них, они его могут вертеть как хотеть, объегоривать, но никто не раскусит их "многоходовочки".
вообще такое впечатление что в кремле точно спятили.
нет там ни одного мало мальски здравомыслящего.
все как на подбор тупые кретины, ошалевшие от власти и безнаказанности.