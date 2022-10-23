Шойгу заявил Уоллесу о якобы возможных провокациях Украины с "грязной бомбой"

Глава Минобороны страны-оккупанта Сергей Шойгу заявил британскому коллеге Бену Уоллесу о возможной провокации с "грязной бомбой", которую якобы готовит Украина.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Великобритании Уоллесом, обсуждена ситуация в Украине. ... Шойгу довел до британского коллеги обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Шойгу провел беседы с турецким и французским коллегами. Им он также заявил о возможных "провокациях с "грязными бомбами".

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