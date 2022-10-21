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Новости Война
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Шойгу поговорил с Остином о войне в Украине

шойгу,остін

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в Украине.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.

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Шойгу Сергей (712) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+31
Министры обороны России и США в последний раз проводили переговоры 13 мая - після "жеста доброй волі" під Києвом

наближається "жест доброй волі" в Херсоні ?
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21.10.2022 16:27
+26
Остін з Хаймарсами послав до ЗСУ:
"Ці хлопці вам випишуть...."
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21.10.2022 16:30
+24
цікаво, остін в курсі, що, за словами росіян, вони в україні воюють з америкою?
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21.10.2022 16:30
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Министры обороны России и США в последний раз проводили переговоры 13 мая - після "жеста доброй волі" під Києвом

наближається "жест доброй волі" в Херсоні ?
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21.10.2022 16:27 Ответить
кажуть і чемоданний стул у буйла помякшав - через Едіка переговори запросив
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21.10.2022 16:28 Ответить
Остін пояснив оленєводу, що я#ця відріже вже без анестезії , якщо каZапня не зригне з України в найкоротший термін.
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21.10.2022 16:32 Ответить
Хаймарсы просил.
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21.10.2022 16:28 Ответить
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21.10.2022 16:29 Ответить
Остін з Хаймарсами послав до ЗСУ:
"Ці хлопці вам випишуть...."
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21.10.2022 16:30 Ответить
😁
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23.10.2022 23:19 Ответить
оленеводу предложили застрелица ...
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21.10.2022 16:28 Ответить
ну да, на фон Штауфенберга він аж ніяк не тягне....
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21.10.2022 16:31 Ответить
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21.10.2022 16:29 Ответить
а с чего "темную материю" в космосе ищут? - московия насквозь пропитана "темной материей".
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21.10.2022 16:58 Ответить
РИА? Цензор! Давай еще радио Тысячи Холмов или голос джихада будем цитировать. Или еще каких-то там наследников гёббельса
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21.10.2022 16:30 Ответить
цікаво, остін в курсі, що, за словами росіян, вони в україні воюють з америкою?
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21.10.2022 16:30 Ответить
🤣
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21.10.2022 16:33 Ответить
зворушливо звучить оте "обговорив"
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21.10.2022 16:43 Ответить
Навіть не уявляю цю розмову
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21.10.2022 16:30 Ответить
А как будет по американски пошел на*й?
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21.10.2022 16:30 Ответить
на Ф починаєся на ю закінчується
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21.10.2022 16:32 Ответить
F off
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21.10.2022 18:24 Ответить
"f off" bilš označae "otjoben zy bitte"

https://www.youtube.com/watch?v=PSqq7x3In-s
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22.10.2022 00:47 Ответить
Путлер,ты помнишь как Гитлер обосрал Ссср,?
Нет не помню..
Разгромил красную сраную армию за Три месяца...
В плен попали 70 генаралов Сралина..ты не читал доклады Гудериана?
Нет..не читал...
Тогда тебя Украина в дупу...вые...ет🤣🦍
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21.10.2022 16:33 Ответить
Шаман налякав Остіна мульйоном голодних мобиків.
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21.10.2022 16:33 Ответить
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21.10.2022 16:36 Ответить
А все тому що в орків все плачевно хоча і провели мобілізацію але результатів не досягли
Тому все що хоче Росія це переговори і закріплення за ними територій
На такі переговори звісно Україна не піде як і 8 років тому змушена була підписати Мінські угоди - але не виконувала їх.
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21.10.2022 16:40 Ответить
Оленевод пришёл сказать Остину, что если тот не прекратит военную помощь Украине, то его бункерный недофюрер готов забить там до десяти миллионов личного мелкого двуногого скота.
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21.10.2022 16:41 Ответить
оленеводу коротко и доходчиво объяснили: "Vam peace-da!"
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21.10.2022 16:48 Ответить
Nu dyk mir, da, predložili
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22.10.2022 00:48 Ответить
Мабуть сдатися в американський полон хоче. Поближче до майна....
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21.10.2022 16:42 Ответить
на гарячу лінію хай звонить
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22.10.2022 00:10 Ответить
шойгу неуволели и он еще что-то говорит и ЗНАЧИТ ПРАВ тот,кто сказал,что шойгу есть недоторкаемый и даже для путина-еще есть сердюков-и значит это ВСЕ УЖЕ НЕИГРА путина,а чьята и УКР надо очень внимательно начать действовать ибо все ИДЕТ К РАСПАДУ РОССИИ-именно шойгу с К могут этим и заниматься,как немные и идиологические слуги .....КАВОТО,а вот русским непозавидуешь и поэтому такое блеяние началось среди пропогандиств-они то понимаютт,что будут в ответе!!
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21.10.2022 16:49 Ответить
Киев за 2 дня от Марго Симоньян вы взяли..осталось взять Львов за 20 лет..рюZZkие депилы..,не порвите Дупло...🤣🤣стадо Идиотов ..🤣🤣🤣
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21.10.2022 16:53 Ответить
Шайгу наверное предлагал рога оленей и покупаться в ванне с кровью из пантов!
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21.10.2022 17:05 Ответить
Хелло! Май нэйм из Сергей.
Москоу из э кэпител оф Рашша.
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21.10.2022 17:22 Ответить
Nafuj.
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22.10.2022 00:49 Ответить
Профессор Преображенский ещё в 1922 году предупредил..Хмырей Мавзолейных..доктор Борменталь..не читайте с утра Мавзолейного дерьма..типа газета Правда и Известия..там везде Льна ********* и Маргарита Симоньян 🤣🤣🤣
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21.10.2022 17:22 Ответить
Я би багато віддав, щоб подивитись на хлєбало шойгу під час цієї розмови.
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21.10.2022 17:24 Ответить
Цена мясо оленей снова упала............тьфу ***.............тувинская ***** .........................................
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21.10.2022 17:51 Ответить
Вирішив прийти на сповідь перед тим як вчинити ще більш жахливі злочини.
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21.10.2022 18:27 Ответить
Остин боевой офицер, а в каких сражениях участвовал Шойгу, кроме танкового биатлона?
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21.10.2022 18:29 Ответить
Командував штурмом фанерного Рейхстагу.
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21.10.2022 18:41 Ответить
На ку...й с Украины а дальше посмотрим , вот примерно какой должен быть разговор с оленями)
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21.10.2022 18:51 Ответить
Як можна вєсти пореговори сдержавою террорістом?
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21.10.2022 19:17 Ответить
Оказывается Шойга умеет разговаривать?
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21.10.2022 19:21 Ответить
А хто був ініціатором тої телефонної розмови ?! Як що Шойгу - то ,що буде з росією ? А як що Остін то, що буде з моковією ? Це просто моя особиста думка .
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21.10.2022 19:45 Ответить
оце поворот...
намек пойняв!
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22.10.2022 00:09 Ответить
 
 