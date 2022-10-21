Шойгу поговорил с Остином о войне в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в Украине.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.

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