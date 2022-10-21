Шойгу поговорил с Остином о войне в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в Украине.
Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.
"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.
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наближається "жест доброй волі" в Херсоні ?
"Ці хлопці вам випишуть...."
https://www.youtube.com/watch?v=PSqq7x3In-s
Нет не помню..
Разгромил красную сраную армию за Три месяца...
В плен попали 70 генаралов Сралина..ты не читал доклады Гудериана?
Нет..не читал...
Тогда тебя Украина в дупу...вые...ет🤣🦍
Тому все що хоче Росія це переговори і закріплення за ними територій
На такі переговори звісно Україна не піде як і 8 років тому змушена була підписати Мінські угоди - але не виконувала їх.
Москоу из э кэпител оф Рашша.
намек пойняв!