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Шойгу поговорив із Остіном про війну в Україні

шойгу,остін

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обговорив телефоном із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію в Україні.

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

"21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Шойгу Сергій (626) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+31
Министры обороны России и США в последний раз проводили переговоры 13 мая - після "жеста доброй волі" під Києвом

наближається "жест доброй волі" в Херсоні ?
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21.10.2022 16:27
+26
Остін з Хаймарсами послав до ЗСУ:
"Ці хлопці вам випишуть...."
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21.10.2022 16:30
+24
цікаво, остін в курсі, що, за словами росіян, вони в україні воюють з америкою?
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21.10.2022 16:30
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Министры обороны России и США в последний раз проводили переговоры 13 мая - після "жеста доброй волі" під Києвом

наближається "жест доброй волі" в Херсоні ?
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21.10.2022 16:27 Відповісти
кажуть і чемоданний стул у буйла помякшав - через Едіка переговори запросив
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21.10.2022 16:28 Відповісти
Остін пояснив оленєводу, що я#ця відріже вже без анестезії , якщо каZапня не зригне з України в найкоротший термін.
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21.10.2022 16:32 Відповісти
Хаймарсы просил.
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21.10.2022 16:28 Відповісти
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21.10.2022 16:29 Відповісти
Остін з Хаймарсами послав до ЗСУ:
"Ці хлопці вам випишуть...."
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21.10.2022 16:30 Відповісти
😁
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23.10.2022 23:19 Відповісти
оленеводу предложили застрелица ...
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21.10.2022 16:28 Відповісти
ну да, на фон Штауфенберга він аж ніяк не тягне....
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21.10.2022 16:31 Відповісти
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21.10.2022 16:29 Відповісти
а с чего "темную материю" в космосе ищут? - московия насквозь пропитана "темной материей".
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21.10.2022 16:58 Відповісти
РИА? Цензор! Давай еще радио Тысячи Холмов или голос джихада будем цитировать. Или еще каких-то там наследников гёббельса
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21.10.2022 16:30 Відповісти
цікаво, остін в курсі, що, за словами росіян, вони в україні воюють з америкою?
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21.10.2022 16:30 Відповісти
🤣
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21.10.2022 16:33 Відповісти
зворушливо звучить оте "обговорив"
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21.10.2022 16:43 Відповісти
Навіть не уявляю цю розмову
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21.10.2022 16:30 Відповісти
А как будет по американски пошел на*й?
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21.10.2022 16:30 Відповісти
на Ф починаєся на ю закінчується
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21.10.2022 16:32 Відповісти
F off
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21.10.2022 18:24 Відповісти
"f off" bilš označae "otjoben zy bitte"

https://www.youtube.com/watch?v=PSqq7x3In-s
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22.10.2022 00:47 Відповісти
Путлер,ты помнишь как Гитлер обосрал Ссср,?
Нет не помню..
Разгромил красную сраную армию за Три месяца...
В плен попали 70 генаралов Сралина..ты не читал доклады Гудериана?
Нет..не читал...
Тогда тебя Украина в дупу...вые...ет🤣🦍
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21.10.2022 16:33 Відповісти
Шаман налякав Остіна мульйоном голодних мобиків.
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21.10.2022 16:33 Відповісти
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21.10.2022 16:36 Відповісти
А все тому що в орків все плачевно хоча і провели мобілізацію але результатів не досягли
Тому все що хоче Росія це переговори і закріплення за ними територій
На такі переговори звісно Україна не піде як і 8 років тому змушена була підписати Мінські угоди - але не виконувала їх.
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21.10.2022 16:40 Відповісти
Оленевод пришёл сказать Остину, что если тот не прекратит военную помощь Украине, то его бункерный недофюрер готов забить там до десяти миллионов личного мелкого двуногого скота.
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21.10.2022 16:41 Відповісти
оленеводу коротко и доходчиво объяснили: "Vam peace-da!"
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21.10.2022 16:48 Відповісти
Nu dyk mir, da, predložili
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22.10.2022 00:48 Відповісти
Мабуть сдатися в американський полон хоче. Поближче до майна....
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21.10.2022 16:42 Відповісти
на гарячу лінію хай звонить
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22.10.2022 00:10 Відповісти
шойгу неуволели и он еще что-то говорит и ЗНАЧИТ ПРАВ тот,кто сказал,что шойгу есть недоторкаемый и даже для путина-еще есть сердюков-и значит это ВСЕ УЖЕ НЕИГРА путина,а чьята и УКР надо очень внимательно начать действовать ибо все ИДЕТ К РАСПАДУ РОССИИ-именно шойгу с К могут этим и заниматься,как немные и идиологические слуги .....КАВОТО,а вот русским непозавидуешь и поэтому такое блеяние началось среди пропогандиств-они то понимаютт,что будут в ответе!!
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21.10.2022 16:49 Відповісти
Киев за 2 дня от Марго Симоньян вы взяли..осталось взять Львов за 20 лет..рюZZkие депилы..,не порвите Дупло...🤣🤣стадо Идиотов ..🤣🤣🤣
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21.10.2022 16:53 Відповісти
Шайгу наверное предлагал рога оленей и покупаться в ванне с кровью из пантов!
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21.10.2022 17:05 Відповісти
Хелло! Май нэйм из Сергей.
Москоу из э кэпител оф Рашша.
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21.10.2022 17:22 Відповісти
Nafuj.
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22.10.2022 00:49 Відповісти
Профессор Преображенский ещё в 1922 году предупредил..Хмырей Мавзолейных..доктор Борменталь..не читайте с утра Мавзолейного дерьма..типа газета Правда и Известия..там везде Льна ********* и Маргарита Симоньян 🤣🤣🤣
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21.10.2022 17:22 Відповісти
Я би багато віддав, щоб подивитись на хлєбало шойгу під час цієї розмови.
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21.10.2022 17:24 Відповісти
Цена мясо оленей снова упала............тьфу ***.............тувинская ***** .........................................
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21.10.2022 17:51 Відповісти
Вирішив прийти на сповідь перед тим як вчинити ще більш жахливі злочини.
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21.10.2022 18:27 Відповісти
Остин боевой офицер, а в каких сражениях участвовал Шойгу, кроме танкового биатлона?
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21.10.2022 18:29 Відповісти
Командував штурмом фанерного Рейхстагу.
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21.10.2022 18:41 Відповісти
На ку...й с Украины а дальше посмотрим , вот примерно какой должен быть разговор с оленями)
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21.10.2022 18:51 Відповісти
Як можна вєсти пореговори сдержавою террорістом?
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21.10.2022 19:17 Відповісти
Оказывается Шойга умеет разговаривать?
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21.10.2022 19:21 Відповісти
А хто був ініціатором тої телефонної розмови ?! Як що Шойгу - то ,що буде з росією ? А як що Остін то, що буде з моковією ? Це просто моя особиста думка .
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21.10.2022 19:45 Відповісти
оце поворот...
намек пойняв!
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22.10.2022 00:09 Відповісти
 
 