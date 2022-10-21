Шойгу поговорив із Остіном про війну в Україні
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обговорив телефоном із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію в Україні.
Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.
"21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+31 Алекс Мышкевич
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+26 Алекс Мышкевич
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+24 ьля
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наближається "жест доброй волі" в Херсоні ?
"Ці хлопці вам випишуть...."
https://www.youtube.com/watch?v=PSqq7x3In-s
Нет не помню..
Разгромил красную сраную армию за Три месяца...
В плен попали 70 генаралов Сралина..ты не читал доклады Гудериана?
Нет..не читал...
Тогда тебя Украина в дупу...вые...ет🤣🦍
Тому все що хоче Росія це переговори і закріплення за ними територій
На такі переговори звісно Україна не піде як і 8 років тому змушена була підписати Мінські угоди - але не виконувала їх.
Москоу из э кэпител оф Рашша.
намек пойняв!