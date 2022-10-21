Шойгу поговорив із Остіном про війну в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обговорив телефоном із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію в Україні.

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

"21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні", - йдеться у повідомленні.

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