Шойгу заявив Воллесу про нібито можливі провокації України з "брудною бомбою"
Очільник Міноборони країни-окупанта Сергій Шойгу заявив британському колезі Бену Воллесу про можливо провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"Шойгу провів телефонні переговори з міністром оборони Великобританії Воллесом, обговорено ситуацію в Україні. ... Шойгу довів до британського колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку України із застосуванням "брудної бомби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Шойгу провів розмови з турецьким та французьким колегами. Їм він також заявив про можливі "провокації з "брудними бомбами".
Топ коментарі
+33 Zemer
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+24 Светлана Круп
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+21 Сергій Хоменко 6860486c
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Будь ласка, зачекайте...
А з іншої сторони вурдалаки щось задумали...це насторожує
просто задрал всех....надо еще у бульбофюрера попросить показать на карте где она))) у шойгу ))))
легалізація руснявого ***@на...
хтось розмовляє з терористом....
то хотели каховскую дамбу взорвать,
теперь уже грязную бомбу хотят взорвать в Херсоне.
сша, ликвидируйте уже этого путина, хоть спокойно будет в мире!
для этого и эвакуируют население!
Добра цього у нас є...чого б і не їб...ти
теперь он думает как так применить яо, чтобы на нем ответственность не лежала.
то они думали белоруси поставить яо и с территории белоруси выстрелить,
потом думали взорвать запорожскую АЭС.
теперь уже придумали грязную бомбу применить и на Украину всё свалить.
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у путина руки так и чешутся использовать яо!
Украина за быструю победу!
Чем больше америка будет тянуть с поставками оружия - тем больше путину удасться сделать терактов за это время!
Вот уже северный поток взорвал, интернет-кабель к Ирландиии в море взорван, обстреляна Украинская энергетическая инфраструктура, Каховскую дамбу заминировали, угрожают взорвать грязную бомбу в Украине.
Напомню, что республиканцы два последних раза выставили на президентские выборы Трампа, который ратует за трату денег в первую очередь типа на США и только потом когда-нибудь - на помощь Украине, и который очень поддерживает переговоры с плешивым террористом, а ещё лидер республиканцев в нижней палате - Кевин Маккарти - готов сократить помощь Украине.
Ишь какой Байден "плохой", вот придут республиканцы - и Украина вообще останется... да, именно с тем, что ей передал Байден, а республиканцы передадут Украине только призыв к переговорам с плешивым террористом.
он думает "а что будет, если я скину грязную бомбу и обвиню в этом Украину?"
проверяют реакцию! заставил шойгу обзванивать европейских лидеров и спрашивать, что путину будет за применение грязной бомбы.
Воронеж!!!
медведевМендель заскулила, что проклятые "англо-саксы" мешают рашистам делать, что захочется, и тема применения ЯО вскоре исчезла из вражеского информационного пространства. Потому это не "чтоб боялись", а "Данилов идиот", потому что тема применения паРашей ЯО уже была к тому времени разрулена.
А благодаря Данилову возобновляются вбросы, что Украина якобы готовила ОМП для применения по рассее и именно поэтому рабсея 24.02 вторглась. Отношение к "грязным бомбам" в цивилизованном мире - исключительно отрицательное, а Украина вообще не в том положении, чтобы допускать отрицательное к себе отношение у цивилизованного мира.
они думают что весь остальной мир глупее них, они его могут вертеть как хотеть, объегоривать, но никто не раскусит их "многоходовочки".
вообще такое впечатление что в кремле точно спятили.
нет там ни одного мало мальски здравомыслящего.
все как на подбор тупые кретины, ошалевшие от власти и безнаказанности.