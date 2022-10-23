Шойгу заявив Воллесу про нібито можливі провокації України з "брудною бомбою"

Очільник Міноборони країни-окупанта Сергій Шойгу заявив британському колезі Бену Воллесу про можливо провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Шойгу провів телефонні переговори з міністром оборони Великобританії Воллесом, обговорено ситуацію в Україні. ... Шойгу довів до британського колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку України із застосуванням "брудної бомби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Шойгу провів розмови з турецьким та французьким колегами. Їм він також заявив про можливі "провокації з "брудними бомбами".

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