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Шойгу заявив Воллесу про нібито можливі провокації України з "брудною бомбою"

бен,уоллес,воллес

Очільник Міноборони країни-окупанта Сергій Шойгу заявив британському колезі Бену Воллесу про можливо провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Шойгу провів телефонні переговори з міністром оборони Великобританії Воллесом, обговорено ситуацію в Україні. ... Шойгу довів до британського колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку України із застосуванням "брудної бомби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Шойгу провів розмови з турецьким та французьким колегами. Їм він також заявив про можливі "провокації з "брудними бомбами".

Читайте: Шойгу поговорив із Остіном про війну в Україні

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Топ коментарі
+33
Сама брудна бомба це валіза куди сере *****
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23.10.2022 17:01
+24
100% готують самі ядерний удар, щоб потім на українців спихнути.
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23.10.2022 17:02
+21
Цікаво як їм було його слухати і , щовони йому відповіли?
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23.10.2022 17:00
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Цікаво як їм було його слухати і , щовони йому відповіли?
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23.10.2022 17:00 Відповісти
********!!!!!!!!!!! в ********** эити ********** вместес ****** на стенку лезут нет дажев Космос они не то что обосралыся они тонут в собственном говне океане говна.. сначала ****** Шойгу про "сурогатную бимбу" СШа потом Турции потом Франции теперь Британии... есть поговорка у китайцев вроде как........*** ты сказал раз- я поверил..ты повторил рассказ во второй раз-- я начал сомневатся - но когда ты начал рассказывать это все в третий раз-- я перестал тебе верить...
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23.10.2022 17:11 Відповісти
Гриби з удмуртії напевно підмінили ...
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23.10.2022 17:00 Відповісти
З Туви...
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23.10.2022 17:30 Відповісти
Та в принципі різниці нуль
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23.10.2022 17:45 Відповісти
Сама брудна бомба це валіза куди сере *****
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23.10.2022 17:01 Відповісти
Таки якусь западлянку від кацапів треба очікувати!
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23.10.2022 17:02 Відповісти
100% готують самі ядерний удар, щоб потім на українців спихнути.
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23.10.2022 17:02 Відповісти
***, та чого з ним ще говорять! Я думала їм вже руки не подають, а з ними ще й говорять! Європа, агов, ви ж з вбивцями говорите, прийдіть вже до тями, зла не хватає
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23.10.2022 17:04 Відповісти
*****...шо мзс рф поділилось "передачкою" з Аргентини?
А з іншої сторони вурдалаки щось задумали...це насторожує
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23.10.2022 17:05 Відповісти
пох. Убьем всех оккупантов и освободим наши земли в любом случае
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23.10.2022 17:08 Відповісти
В тебе якийсь ху***ви прапор
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23.10.2022 17:07 Відповісти
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23.10.2022 18:04 Відповісти
Добра хвороба склероз - нічого не болить та кожну добу новини. Забувається, роки, старість!
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23.10.2022 17:08 Відповісти
А брудна бомба це та, що гомном стріляє?
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23.10.2022 17:06 Відповісти
Типу з ураном...толку 0, но для цивільних біди наробить
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23.10.2022 17:08 Відповісти
Вигадують привід для застосування яз.
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23.10.2022 17:06 Відповісти
бреше як дихає .. сволота.. постійно
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23.10.2022 17:07 Відповісти
Да, кожугетович, Зеленский такой - ему что грязную бомбу бросить, что ребёнка зарезать. Так что, лучше его не зли!
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23.10.2022 17:07 Відповісти
Про що взагалі можна з дебілом конченим розмовляти?
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23.10.2022 17:09 Відповісти
шото шойгу носится со своей "брудной бомбой" как курка с яйцом....)))
просто задрал всех....надо еще у бульбофюрера попросить показать на карте где она))) у шойгу ))))
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23.10.2022 17:09 Відповісти
Немытая Россия боится запачкаться.
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23.10.2022 17:09 Відповісти
А що то таке "брудна бомба"? Непорядок, треба взяти ганчірку і відмити ту залізяку. Ну, а взагалі, готуймося - рашисти завжди кажуть те, що самі збираються зробити
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23.10.2022 17:09 Відповісти
Якщо підірвуть каховську гес і в водосховищі не буде води то точно буде ефект брудної бомби від ЗАЕС.
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23.10.2022 17:13 Відповісти
треш...(
легалізація руснявого ***@на...
хтось розмовляє з терористом....
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23.10.2022 17:14 Відповісти
Поки героїчний Ара-ха-хамія язиком бореться за припинення постачання Іраном дронів московитам, Ізраїль мовчки розбомбив місце збору цих дронів у Сирії.
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23.10.2022 17:14 Відповісти
Кужубрєдовіч сплутав європейських міністрів зі своїм бидло-народом
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23.10.2022 17:14 Відповісти
то они запорожскую атомную хотели взорвать,
то хотели каховскую дамбу взорвать,
теперь уже грязную бомбу хотят взорвать в Херсоне.
сша, ликвидируйте уже этого путина, хоть спокойно будет в мире!
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23.10.2022 17:17 Відповісти
типа, не могут удержать херсон, то "не доставайся же ты некому!", хотят атомную бомбу взорвать!

для этого и эвакуируют население!
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23.10.2022 17:19 Відповісти
А чого б і не кинути брудні бомби на пітер і Москву?
Добра цього у нас є...чого б і не їб...ти
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23.10.2022 17:20 Відповісти
Якщо росіяни говорять, що Україна хоче щось зробить - значить вони самі це хочуть зробить.
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23.10.2022 17:20 Відповісти
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23.10.2022 17:20 Відповісти
путину сказали, что за применение яо - его ликвидируют.

теперь он думает как так применить яо, чтобы на нем ответственность не лежала.

то они думали белоруси поставить яо и с территории белоруси выстрелить,

потом думали взорвать запорожскую АЭС.

теперь уже придумали грязную бомбу применить и на Украину всё свалить.

----

у путина руки так и чешутся использовать яо!
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23.10.2022 17:21 Відповісти
Говорити з терористами - це такий принцип Західних політиків?!
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23.10.2022 17:23 Відповісти
Америка за медленную побуду над россией.

Украина за быструю победу!

Чем больше америка будет тянуть с поставками оружия - тем больше путину удасться сделать терактов за это время!

Вот уже северный поток взорвал, интернет-кабель к Ирландиии в море взорван, обстреляна Украинская энергетическая инфраструктура, Каховскую дамбу заминировали, угрожают взорвать грязную бомбу в Украине.
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23.10.2022 17:28 Відповісти
Дайте угадаю - это всё "плохой" Байден, а когда придут "хорошие" республиканцы - в Украину обрушится водопад томагавков!

Напомню, что республиканцы два последних раза выставили на президентские выборы Трампа, который ратует за трату денег в первую очередь типа на США и только потом когда-нибудь - на помощь Украине, и который очень поддерживает переговоры с плешивым террористом, а ещё лидер республиканцев в нижней палате - Кевин Маккарти - готов сократить помощь Украине.

Ишь какой Байден "плохой", вот придут республиканцы - и Украина вообще останется... да, именно с тем, что ей передал Байден, а республиканцы передадут Украине только призыв к переговорам с плешивым террористом.
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23.10.2022 18:35 Відповісти
Украине нету смысла применять грязную бомбу в Херсоне, потому что это ее территория.
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23.10.2022 17:35 Відповісти
Очень надеюсь, что Бен послал его маршрутом кацапского корабля)))))
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23.10.2022 17:39 Відповісти
путину сказали, что его убьют за яо.

он думает "а что будет, если я скину грязную бомбу и обвиню в этом Украину?"

проверяют реакцию! заставил шойгу обзванивать европейских лидеров и спрашивать, что путину будет за применение грязной бомбы.
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23.10.2022 17:46 Відповісти
Якщо кацапи в чомусь звинувачують Україну, значить, саме це вони самі планують зробити.
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23.10.2022 17:47 Відповісти
оленевод, ИДИ НАХ*Й !
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23.10.2022 17:51 Відповісти
Угадайте, кто?
Воронеж!!!
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23.10.2022 17:52 Відповісти
Может они хотят взорвать каховскую дамбу и сказать, что это Украина взорвала грязной бомбой. Потому что сейчас Украина не имеет никаких возможностей взорвать ту дамбу - хаймерсы оставляют только мелкие ямки. Дамбу можно взорвать только минированием. Если они это сделают и обвинят Украину , Европа скажет "Это можно сделать только минированием и дамба в то время была под вашим контролем". Так они ответят: "Украина это сделала грязной бомбой."
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23.10.2022 18:03 Відповісти
ну и.... статус беженца Шойгу у Уоллеса попросил или нет ? ))
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23.10.2022 18:11 Відповісти
Данилову надо было поменьше пз_деть про грязные бомбы, если готовишь грязную бомбу - заткнись и делай это без огласки, а если не готовишь - тем паче зачем пз_деть?
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23.10.2022 18:24 Відповісти
путлеру ещё несколько месяцев назад сказали, что нанесут военный удар по рашистам в случае применения ЯО. После этого мартышка-коротышка по фамилии медведев Мендель заскулила, что проклятые "англо-саксы" мешают рашистам делать, что захочется, и тема применения ЯО вскоре исчезла из вражеского информационного пространства. Потому это не "чтоб боялись", а "Данилов идиот", потому что тема применения паРашей ЯО уже была к тому времени разрулена.

А благодаря Данилову возобновляются вбросы, что Украина якобы готовила ОМП для применения по рассее и именно поэтому рабсея 24.02 вторглась. Отношение к "грязным бомбам" в цивилизованном мире - исключительно отрицательное, а Украина вообще не в том положении, чтобы допускать отрицательное к себе отношение у цивилизованного мира.
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23.10.2022 18:47 Відповісти
Олені цьому чмудю колеги!
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23.10.2022 18:31 Відповісти
А Воллес не відправив його за "руським воєнним корабльом"?
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23.10.2022 18:50 Відповісти
Було б непогано, хоча б її мати.
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23.10.2022 18:52 Відповісти
рашисты идиоты, как палятся сами то.
они думают что весь остальной мир глупее них, они его могут вертеть как хотеть, объегоривать, но никто не раскусит их "многоходовочки".
вообще такое впечатление что в кремле точно спятили.
нет там ни одного мало мальски здравомыслящего.
все как на подбор тупые кретины, ошалевшие от власти и безнаказанности.
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23.10.2022 18:52 Відповісти
х..ло казало: "кто обзывается - тот этим называется"
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23.10.2022 19:03 Відповісти
Мда,тепер ще і"БРУДНА" бомба....ну і що чекать?
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23.10.2022 19:31 Відповісти
Ладно, так уж и быть. ВСУ перед применением будет бомбы мыть.
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23.10.2022 19:40 Відповісти
И что ему воллес ответил? "Русские *******, вы всегда обвиняете Украину в том, что сами собираесь сделать. Идите на ***, и не звоните сюда больше, русские клоуны!))))" ?
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23.10.2022 20:14 Відповісти
Ми дійсно наддержава, друзі: від бойових гусей до брудної бомби!
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23.10.2022 20:41 Відповісти
Розкажіть хто-небудь цим... оленеводам, що вони дивляться не у вікно, а в дзеркало!!!
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24.10.2022 01:07 Відповісти
 
 