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Лавров (1544) росія (63568)

Звинувачення РФ на адресу України щодо "брудної бомби" небезпідставні, - Лавров

лавров

Москва вважає, що оприлюднені російським міністром оборони Сергієм Шойгу звинувачення на адресу України щодо "брудної бомби" мають під собою підстави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"У нас є конкретна інформація щодо тих установ в Україні, тих наукових інститутів, які мають технології, що дозволяють створити ось цю брудну бомбу. У нас є інформація, яку ми перевіряли за відповідними каналами про те, що це не порожня підозра, що тут є серйозні підстави вважати, що подібні речі можуть плануватися", - сказав міністр країни-окупанта.

Нагадаємо, 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку переговорів з колегами з інших країн. Зокрема, заявив британському колезі Бену Воллесу про можливу провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.

Воллес заявив, що Росія не має використовувати обман про "брудну бомбу" як привід для більшої ескалації війни в Україні.

Також читайте: Рєзніков про вкидання Кремля про "брудну бомбу": На злодії шапка горить

Автор: 
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Топ коментарі
+33
Чья бы лошадь ржала.
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24.10.2022 14:46
+27
Если у меня дома есть кухонный нож, то есть все основания предпологать, что я зарежу соседа.
А чо, логично.
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24.10.2022 14:50
+26
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24.10.2022 14:50
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Чья бы лошадь ржала.
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24.10.2022 14:46 Відповісти
Не только лошадь...
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24.10.2022 14:55 Відповісти
Не ображайте орангутангів.
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24.10.2022 15:23 Відповісти
Так, то дуже розумні та шляхетні тварини. Як і коні. Їх теж не треба ображати такими порівняннями
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24.10.2022 15:56 Відповісти
Террористов транслировать , себя не уважать Рашисты ЕЩЁ НИКОГДА НЕ СКАЗАЛИ И ОДНОГО СЛОВА ПРАВДЫ!
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24.10.2022 14:58 Відповісти
а как же междометия: "и", "а", "а также"?)
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24.10.2022 15:38 Відповісти
Идиот кто ж тебе поверит ты на роду свою посмотри полупокерное
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24.10.2022 14:47 Відповісти
Вилізло опудало
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24.10.2022 14:47 Відповісти
А шо, лошадь еще копыта не откинула? Вроде у него инфаркт был?
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24.10.2022 15:19 Відповісти
кацапи нація кончених террористів №1 у світі і всім про це відомо, все шо ******* кацапи *******, ***** це в новинах? в новинах повинно бути тільки скільки кацапів здохло
якщо кацапня шось вирішила ескалувати тоді діти і онуки лошаді Лаврова будуть вбиті впроводж року, то питання часу
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24.10.2022 14:47 Відповісти
Мы возьмем воздушный шар, в люльку поставим бочку отработанного ядерного топлива, начиним взрывчаткой, поставим туда манекен в ватнике и шапке ушанке, шоб ПВО не сбило, бо то ж свои летят и при попутном ветре отправим на мацкву
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24.10.2022 14:48 Відповісти
balalaiku ! balalaiku nezabudte
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24.10.2022 14:53 Відповісти
Бомба есть теперь главное креативно применить. А может ********** сам ёпнет грязную бомбу на своей территории, как крымский мост, оно же конченое, потом сможет типа ответить.
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24.10.2022 16:42 Відповісти
Геніально!
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24.10.2022 16:54 Відповісти
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24.10.2022 14:50 Відповісти
ВсI уже втомились пIсля щоденноI брехнI кацапIв. Цим террористам уже нIхто не вIрить..лише жде вIд них черговоI провокацii та вбивств...
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24.10.2022 16:07 Відповісти
Унылая лошадь понесла очередную пургу у них есть аналы которые они проверили через анальную зону какая гадость эта раша параша
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24.10.2022 14:50 Відповісти
ще брудна коняка своїм брудним ізиком не проіржала про брудну бомбу яка є в брудному уявленню лише брудної русні... (вибачте за багато слів...бо якщо стисло то - пішов нах!)
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24.10.2022 14:50 Відповісти
Somebody give this crazy horse a bale of hay.
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24.10.2022 14:50 Відповісти
nicotine
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24.10.2022 14:52 Відповісти
10 gram
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24.10.2022 14:56 Відповісти
Если у меня дома есть кухонный нож, то есть все основания предпологать, что я зарежу соседа.
А чо, логично.
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24.10.2022 14:50 Відповісти
А если пила есть - то еще и расчлениш ! )))
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24.10.2022 14:55 Відповісти
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24.10.2022 14:57 Відповісти
v stoilo loshadka brehlivaja !!!🤬
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24.10.2022 14:50 Відповісти
які проблеми? В Україну терміново їде місія МАГАТЕ щоб перевірити....що цікаво, кацапи знають що виставляють себе дурнями, але принижуються самі по своїй же волі і роблять це надалі бо всі інші методи вичерпані це аналог КНДР....
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24.10.2022 14:51 Відповісти
Скоро астронавтів на сонце теж висадуватимуть, мабуть.
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24.10.2022 14:53 Відповісти
Лаврал, лавру и буду лаврать.
(с) Лавров.
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24.10.2022 14:51 Відповісти
А що йому ще казати? Він маріонетка *****.
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24.10.2022 14:52 Відповісти
та ніхто з числа розумних цим брехунам не повірить. Повірять хіба що орки в рашостані, але ці істоти до homo sapiens ніяк не відносяться.
А брехня цієї кобили якраз туди, всередину і націлена.
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24.10.2022 14:52 Відповісти
я так понимаю что "грязная" бомба - это бомба которую обгадили куры с биолаборатории
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24.10.2022 14:53 Відповісти
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24.10.2022 14:53 Відповісти
Кінь, жери овес, а не коноплі.
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24.10.2022 15:48 Відповісти
выпустите лошадку на волю. от вида машки ей плохо. может на свободе полегчает.
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24.10.2022 14:53 Відповісти
Підор,***...
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24.10.2022 14:53 Відповісти
після нападу ядерного терористта Україна має право й на брудну й на чисту
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24.10.2022 14:54 Відповісти
Ну канєшно! Якщо Лавров сказав - значить небезпідставні!
Підтвердження старого брехуна лаврова щось значить!
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24.10.2022 14:54 Відповісти
Алька Україна

@AlUkraina

·

https://twitter.com/AlUkraina/status/1584486942497857536 1 ч

Пам'ятаетє фото з Херсонщині про закопані бочки? Можливо хасапи про свою "брудну бомбу"мають на увазі? Від цих пацюків все що завгодно можна очікувати.
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24.10.2022 14:55 Відповісти
Попри абсурдність ідеї все ж цікаво було б без камер і свідків спитати індивідуально оцих всіх скабєєвих і лаврових: "ви самі вірите в те, що розповідаєте?"
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24.10.2022 14:55 Відповісти
миссия аленевода оказалась не выполнимой. достали запасную лошадь ))
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24.10.2022 14:57 Відповісти
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24.10.2022 14:58 Відповісти
ce *********, ni?
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24.10.2022 20:20 Відповісти
Лживые твари и мрази! Но ложь это билет на скорый поезд в Ад.
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24.10.2022 14:59 Відповісти
Ну от як воно собі уявляє створення брудної бомби в Україні?
Винути контейнери зі сховища відпрацьованого палива у чорнобилі, прив'язати до байрактара і скинути на Херсон? Що воно верзе

"Бог з нею з правдою. Дайте щось, у що не соромно повірити"
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24.10.2022 14:59 Відповісти
РФ хочет на опережение идти против того, чтобы Украина вернула ядерное вооружение. Украина должна вывернуть все обратно и за то, чтобы Украина вернула ядерное вооружение! Будет ядерное вооружение у Украины и никто больше не нападет никогда! Каким идиотом надо было быть, чтобы нате забирайте ядерное вооружение и можете нападать спокойно. Это было величайшее предательство и обман Украины! Будапештский меморандум оказался враньем и Украина не имеет никаких обязательств, чтобы не возвращать обратно себе ядерный статус. Или злодей имеет право на ядерное вооружение, а хороший не имеет права??? идут все лесом! Украина вернет себе ядерный статус и это будет гарантия безопасности Украины!
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24.10.2022 15:01 Відповісти
В Іжевську місцеві жителі вчинили бійку за безкоштовні кавуни. Є інформація про постраждалих, передають росЗМІ.
Відео - https://t.me/truexakhersonua/24584
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24.10.2022 15:01 Відповісти
Кєнтавра понесло-знову замість вівса коксу підсипали!
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24.10.2022 15:03 Відповісти
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24.10.2022 15:04 Відповісти
Аргентинське танго-це клас, а то, що ви тут намалювали-це картинка з московитської психлікарні, як там вона- "Канатчіковая дача?"
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24.10.2022 17:20 Відповісти
До речі- танго не для алкокобили, воно ж "Калінку" пробує відтворити...
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24.10.2022 17:22 Відповісти
У нас що, немає інших справ, як розбирати высери якоїсь путінськоі шестьорки? Народ, в слідуючий раз давайте цитувати маячню яких небудь двірників із Рязані.
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24.10.2022 15:05 Відповісти
из свежего заявления парашников " план украинской стороны, как считают в министерстве, состоит в том, чтобы выдать подрыв «грязной бомбы» за «нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности»", есть таки вероятность, что у них проблемы с ядрёными зарядами. мабуть регламентные работы делались только на бумаге, а на практике период полураспада зарядов закончился полным их распадом и не возможностью практического ядерного взрыва, а только разбросом материала инициирующим зарядом. время, единственная переменная в формуле распада сделала таки своё дело и они с удивлением обнаружили, что минимум с тактическими зарядами у них вышел пшик )) и запад, с большой степенью вероятности знает о истинном положении дел.
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24.10.2022 15:11 Відповісти
з.ы. мну эта мысля ещё вчера пришла, когда аленевод метался, как абрахамия по акации. и вот свежие новости из прессконференции в парашландии идут как бэ в этом русле


возможно, .......


будем посмотреть дальше.
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24.10.2022 15:16 Відповісти
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24.10.2022 15:11 Відповісти
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24.10.2022 15:12 Відповісти
Ще один довбой@б ниє. Як же ви задовбали,кацапські свині🤦
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24.10.2022 15:12 Відповісти
А шо там биолаборатории ? Нашли, разбомбили, обнаружили ?
Хотя, если собрать все обделанные кацапские трусы и штаны, то получится химическая супербомба ....
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24.10.2022 15:12 Відповісти
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1584513821414023168 18 мин

Судя по показанной рашистами карте под грязной бомбой они имели ввиду взрыв на ЗАЭС,в котором они естественно хотят обвинить ВСУ. Пройдет ли этот номер с Западом,который до сих пор не назвал виновных в подрыве СП1/2 и долго держал паузу о том кто взорвал колонию в Еленовке?...
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24.10.2022 15:14 Відповісти
Чого ми повинні виправдовуватися та казати що це брехня, просто ігнорити і взагалі не цитувати бред весь,европейці думаю в курсі що вони брешуть і не вимагали від нас спростування
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24.10.2022 15:17 Відповісти
Бойтесь твари
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24.10.2022 15:23 Відповісти
И.Тургенев *Русский есть наибольший и наглейший лгун во всем свете.*
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24.10.2022 15:26 Відповісти
Они могут рвануть её и в Воронеже, обвинив Украину в диверсии.
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24.10.2022 15:27 Відповісти
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24.10.2022 15:30 Відповісти
Это чучело лаврентия будет в музее после ядерной войны в рабсейском ногиссаки.
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24.10.2022 16:46 Відповісти
Лошадка забыла учесть один самый главный момент - а нахера Украине надо подрывать грязную бомбу на своей территории? Мы же не дебилы кацапские.
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24.10.2022 15:31 Відповісти
Они хотят свою взорвать на нашей территории,а обвинить ...угадай с первого раза кого
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24.10.2022 17:07 Відповісти
ну дуже сильна інфа видно...)
десь хтось може мати технології аби щось там планувати... теоретично
сильна підозра... особливо коли бомби нема навіть в теорії
Белгород!!!! пора валити накер! походу мацковські воші збираються вбивати вас і звинувачувати нас
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24.10.2022 15:37 Відповісти
З їхньої точки зору кожен мужчина - гвалтівник. Ну у них у всіх є можливість, є чим.
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24.10.2022 15:44 Відповісти
Брудні свині говорять про брудні бомби,які принесли на нашу землю брудну війну,самі в свому бруді і припинете своє нікчемне існування! Слава героям!Слава Україні!Слава нашим воїнам!
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24.10.2022 15:45 Відповісти
ну да. так само як і підрив бандерівцями північних потоків і недавні перерізання кабелів біля берегів Франції і Шотлпндії. ))
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24.10.2022 15:47 Відповісти
Несподіванне для кацапів відкриття, що намагання звільнити Україну від населення можуть закінчитися звільненням від населення Москви. А нас за что?
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24.10.2022 15:51 Відповісти
Так "може плануватися" чи вже готова до використання і ось-ось має застосуватися? А якість вашої кацапськї "розвідки" всім загальновідома. Вже розповідали всім про те, як ви Україну за три дні захопите, бо тут армії нема.
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24.10.2022 15:56 Відповісти
Небезосновательно его лошадиная морда.
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24.10.2022 15:57 Відповісти
она не только грязная но и резиновая, сброшенная на ростов допрыгнет до мацквы
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24.10.2022 15:58 Відповісти
Рашисти сподіваються на те, що при великій кількості повторів фейків у них почнуть вірити! Але світ пам'ятає що ці самі Лаврови, Шойгу, Пєскови, )(уйли розповідали в унісон ще нещодавно про відсутність намірів нападати на Україну, окупації її території, намірів анексування ще щось окрім Криму і т.п. Такі "правдолюбці" точно "переконають" Захід у тому, що завжди брехали, а от зараз, нарешті, кажуть "правду"!
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24.10.2022 16:00 Відповісти
Таку бомбу могла б застосувати Україна, якщо б по вдарили москаля ядерною. Прос о москалі засцали, й пробують першими застосувати ядерну, щоб українці вже не змогли так відповісти. А відповідь може бути, навіть не такою, як москалі очікують, типу ракета і брудна начинка. Начинку можна розпорошити й не з балістичної ракети, наприклад. Коротше, Іван, сдавайся, забирайтеся з України і будемо вже перестрілюватися по вашій території, якщо Вас нічого не навчили 8 місяців.
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24.10.2022 16:08 Відповісти
заяви шо лавров обоссаный опущеный питар небезпидставни...
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24.10.2022 16:10 Відповісти
тобто, є просто підстави вважати що ми можемо це зробити бо вміємо? але більше ніяких доказів? це як той анекдот
Чоловіка судять за самогоноваріння, так як знайшли у нього вдома самогонний апарат.
- Ви визнаєте що варите самогон?
- Ні, не варю!
- Апарат є, отже варите!
- Не варю!
- Ваше останнє слово!
- Прошу засудити мене також і за згвалтування!
- А ви ще когось і згвалтували!?
- Ні, але апарат же є!
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24.10.2022 16:16 Відповісти
Свистёшь из серии - мы на Украину не нападали
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24.10.2022 16:18 Відповісти
Что свинособаки до сих пор не поняли что это не только конец всем кто пришел к нам на землю, так и конец недоимперии всей.Пришло время терпеть ,за все ответите ******
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24.10.2022 16:24 Відповісти
Очко играет у лаврентия, как это так напали на ядерную страну, а они не ёпнули до сих пор грязной бомбой, не бойся стара кляча, ядерные террористы вы и получить можете только в ответ.
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24.10.2022 16:34 Відповісти
Те ,що московити зараз творять на запоріжській АЕС - це і є та брудна.....там викрадають співробітнків,простріють їм руки,катують, замінували територію,обстріли постійні навколо,постійно відключать реактори,знищують підстанції...про це мандять найманці пропагандисти...самі творять та на українців спихують...ЧОМУ в НАС , в Україні працюють російські пропагандиські канали???По тому ,що кажуть ібані бабці зразу видно ,що є "тарілка" і вже засрали остані мізки.
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24.10.2022 16:40 Відповісти
Рашистские конченные подонки готовы применить ядерное оружие
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24.10.2022 16:55 Відповісти
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24.10.2022 17:12 Відповісти
Збрехавший світу тисячі раз правди ніколи не скаже. А яку правду може сказати окупант і терорист?
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24.10.2022 17:14 Відповісти
І коли вже він вівсом подавиться.
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24.10.2022 17:33 Відповісти
Зле лоша...
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24.10.2022 17:52 Відповісти
А я от вважаю що у лаврова сказ.І тому його треба пристрелити.
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24.10.2022 18:01 Відповісти
Так віддайте нашу чистеньку
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24.10.2022 18:30 Відповісти
Ну звісно ж не безпідставні.Є вагома підстава -а саме росія хоче підставити Україну.Ізвісно у них є конкретна інформація така сама як про український слід у виникненні ковіду про бойових отруйних пташок про наявність нацистів в київському режимі про переховування азовців в пологовому будинку про те щоУкраїна це росія і ще багато інших шизофренічних ідей
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25.10.2022 01:04 Відповісти
 
 