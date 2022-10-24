Звинувачення РФ на адресу України щодо "брудної бомби" небезпідставні, - Лавров
Москва вважає, що оприлюднені російським міністром оборони Сергієм Шойгу звинувачення на адресу України щодо "брудної бомби" мають під собою підстави.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"У нас є конкретна інформація щодо тих установ в Україні, тих наукових інститутів, які мають технології, що дозволяють створити ось цю брудну бомбу. У нас є інформація, яку ми перевіряли за відповідними каналами про те, що це не порожня підозра, що тут є серйозні підстави вважати, що подібні речі можуть плануватися", - сказав міністр країни-окупанта.
Нагадаємо, 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку переговорів з колегами з інших країн. Зокрема, заявив британському колезі Бену Воллесу про можливу провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.
Воллес заявив, що Росія не має використовувати обман про "брудну бомбу" як привід для більшої ескалації війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
якщо кацапня шось вирішила ескалувати тоді діти і онуки лошаді Лаврова будуть вбиті впроводж року, то питання часу
А чо, логично.
(с) Лавров.
А брехня цієї кобили якраз туди, всередину і націлена.
Підтвердження старого брехуна лаврова щось значить!
@AlUkraina
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https://twitter.com/AlUkraina/status/1584486942497857536 1 ч
Пам'ятаетє фото з Херсонщині про закопані бочки? Можливо хасапи про свою "брудну бомбу"мають на увазі? Від цих пацюків все що завгодно можна очікувати.
Винути контейнери зі сховища відпрацьованого палива у чорнобилі, прив'язати до байрактара і скинути на Херсон? Що воно верзе
"Бог з нею з правдою. Дайте щось, у що не соромно повірити"
Відео - https://t.me/truexakhersonua/24584
возможно, .......
будем посмотреть дальше.
Хотя, если собрать все обделанные кацапские трусы и штаны, то получится химическая супербомба ....
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1584513821414023168 18 мин
Судя по показанной рашистами карте под грязной бомбой они имели ввиду взрыв на ЗАЭС,в котором они естественно хотят обвинить ВСУ. Пройдет ли этот номер с Западом,который до сих пор не назвал виновных в подрыве СП1/2 и долго держал паузу о том кто взорвал колонию в Еленовке?...
десь хтось може мати технології аби щось там планувати... теоретично
сильна підозра... особливо коли бомби нема навіть в теорії
Белгород!!!! пора валити накер! походу мацковські воші збираються вбивати вас і звинувачувати нас
Чоловіка судять за самогоноваріння, так як знайшли у нього вдома самогонний апарат.
- Ви визнаєте що варите самогон?
- Ні, не варю!
- Апарат є, отже варите!
- Не варю!
- Ваше останнє слово!
- Прошу засудити мене також і за згвалтування!
- А ви ще когось і згвалтували!?
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