Звинувачення РФ на адресу України щодо "брудної бомби" небезпідставні, - Лавров

Москва вважає, що оприлюднені російським міністром оборони Сергієм Шойгу звинувачення на адресу України щодо "брудної бомби" мають під собою підстави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"У нас є конкретна інформація щодо тих установ в Україні, тих наукових інститутів, які мають технології, що дозволяють створити ось цю брудну бомбу. У нас є інформація, яку ми перевіряли за відповідними каналами про те, що це не порожня підозра, що тут є серйозні підстави вважати, що подібні речі можуть плануватися", - сказав міністр країни-окупанта.

Нагадаємо, 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку переговорів з колегами з інших країн. Зокрема, заявив британському колезі Бену Воллесу про можливу провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.

Воллес заявив, що Росія не має використовувати обман про "брудну бомбу" як привід для більшої ескалації війни в Україні.

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