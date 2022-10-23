Росія не має використовувати обман про "брудну бомбу" як привід для більшої ескалації війни в Україні, - Воллес

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час спілкування з британським колегою Беном Воллесом 23 жовтня стверджував, що Україна планує дії за сприяння західних країн, включаючи Велику Британію, для ескалації війни.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони (Воллес. - Ред.) спростував ці заяви та попередив, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації. Міністр оборони також підтвердив підтримку Великою Британією та ширшою міжнародною спільнотою України та бажання деескалувати цей конфлікт", - мовиться у публікації.

Наголошується, що Україна та Росія мають шукати вирішення, а Велика Британія готова їм допомогти.

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Нагадаємо, 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку переговорів з колегами з інших країн. Зокрема, заявив британському колезі Бену Воллесу про можливу провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.