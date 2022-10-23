УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12504 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 283 17
росія (63568) Шойгу (622) ядерна зброя (1110) Воллес (216)

Росія не має використовувати обман про "брудну бомбу" як привід для більшої ескалації війни в Україні, - Воллес

воллес

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час спілкування з британським колегою Беном Воллесом 23 жовтня стверджував, що Україна планує дії за сприяння західних країн, включаючи Велику Британію, для ескалації війни.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони (Воллес. - Ред.) спростував ці заяви та попередив, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації. Міністр оборони також підтвердив підтримку Великою Британією та ширшою міжнародною спільнотою України та бажання деескалувати цей конфлікт", - мовиться у публікації.

Наголошується, що Україна та Росія мають шукати вирішення, а Велика Британія готова їм допомогти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За можливим ядерним ударом по Банковій має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії, - Зеленський

Нагадаємо, 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку переговорів з колегами з інших країн. Зокрема, заявив британському колезі Бену Воллесу про можливу провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
23.10.2022 19:45
+13
.
показати весь коментар
23.10.2022 19:48
+13
Стесняюсь спросить: а кто же это захватывает атомные станции, (в т.ч. и Чернобыльскую), кто угрожает "судным днем" ?
показати весь коментар
23.10.2022 20:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.10.2022 19:45 Відповісти
Да куда уже больше. Ублюдки все не уймутся.
показати весь коментар
23.10.2022 19:47 Відповісти
Рашку це напрягає -- то хаи виходить нахер .
показати весь коментар
23.10.2022 19:47 Відповісти
.
показати весь коментар
23.10.2022 19:48 Відповісти
шото шойгу переусердствовал )))
показати весь коментар
23.10.2022 19:48 Відповісти
Касапу что-то соврать как вдохнуть и выдохнуть.
показати весь коментар
23.10.2022 19:49 Відповісти
Шойгу мабуть пакуночок з "малой родіни" отримав - грибочки та ягідки файні, "забористі"... прорвало його неподецкі...
Заберіть в нього телефон бо вже скоро в спортлото дзвонити буде
показати весь коментар
23.10.2022 20:02 Відповісти
Тільки ракети Атакамс дозволять "знизити ескалацію". Будь-які заяви, навіть самі правильні, зараз до сраки...
показати весь коментар
23.10.2022 20:03 Відповісти
Стесняюсь спросить: а кто же это захватывает атомные станции, (в т.ч. и Чернобыльскую), кто угрожает "судным днем" ?
показати весь коментар
23.10.2022 20:06 Відповісти
Рашистам вже ніхто не вірить.
показати весь коментар
23.10.2022 20:15 Відповісти
Україна та Росія мають шукати вирішення...бл, що за маячня? Вирішення- це перемога України та капітуляція цієї недокраїни мокшані. Тільки так.
показати весь коментар
23.10.2022 20:16 Відповісти
Шойгу провів розмови з.... (с)

Пацієнт вислухав діагнози кількох експертів і засмутився, бо всі вони зводилися до одного: "Лікар сказав "В морг!" - значить в морг!"

Тримаю кулаки, щоб це виявилося правдою!
показати весь коментар
23.10.2022 20:23 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Министр обороны РФ Шойгу позвонил министру обороны Эстонии Ханно Певкуру. Но эстонский министр не взял трубку, потому что его уже предупредили министры обороны Турции, Франции и Великобритании, что им звонил бухой Шойгу. Интересно, кому Шойгу будет звонить теперь?
показати весь коментар
23.10.2022 20:26 Відповісти
Конченная страна террорист , от них можно ожидать сейчас любой гадости ... а какого хрена вы твари вторглись в нашу страну , убили тысячи людей, разрушили города , да мы уже вас так ненавидим , что готовы наверное на все, чтобы вас, свинособак, стереть с лица земли...
показати весь коментар
23.10.2022 21:08 Відповісти
"брудна бімба" на мапі світу -куйлостан
показати весь коментар
23.10.2022 21:27 Відповісти
Росія просирає війну - це вже очевидно всім і навіть кацапам. Тому Роіся вдається до своїх звичайних інструментів - тероризм та брехня.

Інша справа, що у кацапів колективний інтелект, як у Шойгу - "умная цюкця всєх абманіт".
Взяли і всіх попередили про свої наміри.

З врахуванням того, що США та ВБ вже дали конкретну відповідь про те, що буде навіть при спробі застосувати Роісєй ЯО, це мегатупо.
показати весь коментар
23.10.2022 21:37 Відповісти
Умом расію ніпанять... Заґадочьная русская душа, ітітькалатіть.
показати весь коментар
23.10.2022 22:53 Відповісти
 
 