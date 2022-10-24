Зеленський призначив екскомандувача Сухопутних військ Попка начальником Київської міської військової адміністрації
Президент України Володимир Зеленський підписав указ 733/2022 про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, на цій посаді він замінив Миколу Жирнова.
Глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.
Зауважується також, що генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.
Також проходив службу в Республіці Ірак.
У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
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Оперативное дело
Участие в миротворческих миссиях и коррупционные скандалы:
Некоторые источники сообщают, что в 2005 году "за значительный вклад в поддержание мира и стабильности, восстановление социальной и материальной структуры и обеспечение безопасности выборов министр внутренних дел Ирака наградил командира 7-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, генерал-майора Сергея Попко именным огнестрельным оружием. Пистолет иракского производства "Тарик" Попко от имени МВД Ирака вручил губернатор провинции Васит Мухаммед Рада Джафар. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] Тогда же, в 2005 году, вокруг украинского контингента в Ираке разгорелся громкий скандал. Тогда в Украину военные пытались ввезти в личных вещах и гробу погибшего в Ираке полковника Романа Середницкого 319,5 тыс. долларов. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] Чуть позднее фамилия Попко засветилась уже в другом международном скандале с крупным хищением. В 2010 году на первых полосках балканских газет очутилась новость о том, что миротворцы косовского контингента занимаются контрабандой горючего, уклоняются от выплаты налогов, а также злоупотребляют своими полномочиями на протяжении последних нескольких лет.
В косовских СМИ уточнялось, что украинскими миротворцами в Косово в 2008-2009 годах было продано около 150 бензовозов горючего. Конечный ущерб, нанесенный государственному бюджету Косово, был оценен в 1,4 млн евро. Как пишет Владимир Шередега из "Национального бюро расследований", именно генерал Попко был ответственным с украинской стороны за подборку кадров для прохождения службы в миротворческом контингенте в Косово. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
В 2006 году украинский миротворческий контингент засветился уже в «бензиновом» скандале в Ливане. Тогда, как пишет Борис Такаев для СЛЕД.net.ua, Сергей Попко был главой ротационной комиссии, которая пыталась решать вопросы и уладить скандал. В конечном итоге усилия комиссии не увенчались успехом и украинские миротворцы были окончательно выдворены из Ливана в 2006 году. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]