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Новини Війна
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Зеленський (22411) Київ (19116) призначення (2239) Попко Сергій (70)

Зеленський призначив екскомандувача Сухопутних військ Попка начальником Київської міської військової адміністрації

сергей,попко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ 733/2022 про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, на цій посаді він замінив Миколу Жирнова.

Глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.

Зауважується також, що генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року в Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.

Також проходив службу в Республіці Ірак.

Також читайте: Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Попко звільнений в запас

У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Можу помилятися, але служба в Іраку в той час для укрбату виглядить як понти і шара. Хай заперечать ті, хто там служив. Призначення схоже на влаштування. Пи.Си.: перше враження.
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24.10.2022 17:59 Відповісти
завжди потрібна конкретика про людину. тобто - співпрацювати з нато за кородоном, набиратися досвіду взаємодії треба було (?) але всі хто це безпосередньо робив отримують вашу чорну мітку?
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24.10.2022 19:14 Відповісти
Попко "прославився" кількома корупційними скандалами, зокрема, розкраданням американських коштів у Іраку.

https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://genshtab.info/Попко,_Сергей_Николаевич
Оперативное дело

Участие в миротворческих миссиях и коррупционные скандалы:
Некоторые источники сообщают, что в 2005 году "за значительный вклад в поддержание мира и стабильности, восстановление социальной и материальной структуры и обеспечение безопасности выборов министр внутренних дел Ирака наградил командира 7-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, генерал-майора Сергея Попко именным огнестрельным оружием. Пистолет иракского производства "Тарик" Попко от имени МВД Ирака вручил губернатор провинции Васит Мухаммед Рада Джафар. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] Тогда же, в 2005 году, вокруг украинского контингента в Ираке разгорелся громкий скандал. Тогда в Украину военные пытались ввезти в личных вещах и гробу погибшего в Ираке полковника Романа Середницкого 319,5 тыс. долларов. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] Чуть позднее фамилия Попко засветилась уже в другом международном скандале с крупным хищением. В 2010 году на первых полосках балканских газет очутилась новость о том, что миротворцы косовского контингента занимаются контрабандой горючего, уклоняются от выплаты налогов, а также злоупотребляют своими полномочиями на протяжении последних нескольких лет.

В косовских СМИ уточнялось, что украинскими миротворцами в Косово в 2008-2009 годах было продано около 150 бензовозов горючего. Конечный ущерб, нанесенный государственному бюджету Косово, был оценен в 1,4 млн евро. Как пишет Владимир Шередега из "Национального бюро расследований", именно генерал Попко был ответственным с украинской стороны за подборку кадров для прохождения службы в миротворческом контингенте в Косово. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
В 2006 году украинский миротворческий контингент засветился уже в «бензиновом» скандале в Ливане. Тогда, как пишет Борис Такаев для СЛЕД.net.ua, Сергей Попко был главой ротационной комиссии, которая пыталась решать вопросы и уладить скандал. В конечном итоге усилия комиссии не увенчались успехом и украинские миротворцы были окончательно выдворены из Ливана в 2006 году. https://genshtab.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
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24.10.2022 18:44 Відповісти
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25.10.2022 00:15 Відповісти
Телохранитель значит
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25.10.2022 09:10 Відповісти
Пішло-поїхало.
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25.10.2022 12:45 Відповісти
 
 