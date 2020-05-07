Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Попко звільнений в запас

Генерал-полковника Сергія Попка звільнено у запас нинішнім наказом міністра оборони.

Про це Попко повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Все колись завершується. Сьогодні прийшла і моя черга почати новий етап в житті. Наказом Міністра оборони України № 202 від сьогоднішнього числа генерал-полковник Попко С.М. звільнений в запас", — написав він.

"Чи сумно? Якщо чесно – дуже... Бо служба в Збройних силах України для мене була не просто місцем роботи. Я жив, живу і житиму армією! Дякую, Боже, за цю можливість!" — додав генерал-полковник.

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Попко побажав воїнам почуватися кастою, берегти офіцерську честь і цінувати покликання бути захисниками Батьківщини.

"Командири, пам'ятайте завжди, що ви – НЕ НАЗАВЖДИ! І найціннішими є спогади, які залишаться про вас у підлеглих і нащадків. Але завжди залишайтесь Людьми. ЗАВЖДИ!" — добавил он.

Сергій Попко обіймав пост командувача Сухопутних військ ЗСУ з 2016 по 2019 рр.





