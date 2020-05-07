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Новини Агресія Росії проти України
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Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Попко звільнений в запас

Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Попко звільнений в запас

Генерал-полковника Сергія Попка звільнено у запас нинішнім наказом міністра оборони.

Про це Попко повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Все колись завершується. Сьогодні прийшла і моя черга почати новий етап в житті. Наказом Міністра оборони України № 202 від сьогоднішнього числа генерал-полковник Попко С.М. звільнений в запас", — написав він.

"Чи сумно? Якщо чесно – дуже... Бо служба в Збройних силах України для мене була не просто місцем роботи. Я жив, живу і житиму армією! Дякую, Боже, за цю можливість!" — додав генерал-полковник.

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Попко побажав воїнам почуватися кастою, берегти офіцерську честь і цінувати покликання бути захисниками Батьківщини.

"Командири, пам'ятайте завжди, що ви – НЕ НАЗАВЖДИ! І найціннішими є спогади, які залишаться про вас у підлеглих і нащадків. Але завжди залишайтесь Людьми. ЗАВЖДИ!" — добавил он.

Сергій Попко обіймав пост командувача Сухопутних військ ЗСУ з 2016 по 2019 рр.

Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Попко звільнений в запас 01
Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Попко звільнений в запас 02
Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Попко звільнений в запас 03

Автор: 

відставка (1473) звільнення (2696) ЗСУ (7714) Попко Сергій (70)


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Топ коментарі
+13
Героям Слава!!!

Интересно, говонокомандующий вчера вспомнил, что у нашей пехоты вчера праздник был?
Или дерьмак ему не доложил?
Что-то я не слышала высера от Зебила на этот счет.
А сегодня, как я поняла, оно уволило этого человека?!
По заказу х.уйла старшего?!!!
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07.05.2020 22:39 Відповісти
+9
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.05.2020 22:44 Відповісти
+6
Да там (на 95), свора бездарных кловунов, мечтающих сыграть роль как янелох - Наполеона! Сценарий шаурменом уже написан: героически сдать Украину, чтобы не стреляли и срочно сняли санкции с копростана... Украина или ************ округ кацапстана - какая разница? Лишь бы асфальт был и турне по выгребной яме-404, дали! Может ещё муки Венесуэльской из Колумбии, грамм 200 подкинут...
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07.05.2020 23:09 Відповісти
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"се когда-то заканчивается. Сегодня пришла и моя очередь начать новый этап в жизни. Источник: https://censor.net/n3194159" - то правда, годы пролетают ка миг, как вода сквозь пальцы!!
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07.05.2020 22:39 Відповісти
Попко пожелал военным чувствовать себя кастой, беречь офицерскую честь и ценить призвание быть защитниками Родины

пока толькот пожелания, когда почувствуете себя кастой, ПАНОВЕ военные, тогда появится и Пиночет
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07.05.2020 23:52 Відповісти
Героям Слава!!!

Интересно, говонокомандующий вчера вспомнил, что у нашей пехоты вчера праздник был?
Или дерьмак ему не доложил?
Что-то я не слышала высера от Зебила на этот счет.
А сегодня, как я поняла, оно уволило этого человека?!
По заказу х.уйла старшего?!!!
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07.05.2020 22:39 Відповісти
Да там (на 95), свора бездарных кловунов, мечтающих сыграть роль как янелох - Наполеона! Сценарий шаурменом уже написан: героически сдать Украину, чтобы не стреляли и срочно сняли санкции с копростана... Украина или ************ округ кацапстана - какая разница? Лишь бы асфальт был и турне по выгребной яме-404, дали! Может ещё муки Венесуэльской из Колумбии, грамм 200 подкинут...
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07.05.2020 23:09 Відповісти
вчера был ДЕНЬ УБОП!
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07.05.2020 23:12 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.05.2020 22:44 Відповісти
При этом остаётся в Министерстве. В Штатах генерал должен минимум 25 лет отслужить.
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07.05.2020 22:50 Відповісти
В Штатах у генералов такие щёки не отрастают
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07.05.2020 23:22 Відповісти
типичный антропологический тип украинца - брахикефальный (широколицый)

Аналіз генетичних особливостей корінних українців за батьківською лінією вказує, що найчастотнішою гаплогрупою https://uk.wikipedia.org/wiki/Y-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Y-хромосом українців є R1a, яка зустрічається у 41,5-54,0 % осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-mace-29 [29] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-30 [30] Така ж висока частотність групи R1a характерна для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків , південних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білорусів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 словенців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 литовців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8 серболужичанів та деяких народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82 Індійського субконтиненту (ариев)
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08.05.2020 00:03 Відповісти
Речь о целюлите а не о типаже лица
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08.05.2020 08:51 Відповісти
Это при нём 5 складов с боеприпасами взорвалось?
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07.05.2020 23:04 Відповісти
Намекаешь на предвыборную компанию Янелоха? Вполне может быть, как "горила хата"!
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07.05.2020 23:12 Відповісти
Я ни на шо не намекаю - я спросил. И если янелох найдёт тех кто взрывал склады я буду рад.
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07.05.2020 23:15 Відповісти
А оно, ищет ли? Порох взорвал.., ВСЁ!!!
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07.05.2020 23:26 Відповісти
И если янелох найдёт тех кто взрывал склады
Он уже нашел кто сжег Дом профсоюзов в Одессе т

подскажите янелоху КТО все это делает,
а ведь дурак всех добровольцев, волонтеров и просто патриотов Украины пересажает
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08.05.2020 00:11 Відповісти
Кто-то уже осуждён?
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08.05.2020 08:56 Відповісти
Ну пішов так пішов. Не він перший, не він останній. Всі ми колись підемо, і не з посад, а туди звідки не повертаються! І що?!
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07.05.2020 23:10 Відповісти
Мабуть Ви "рахуете" що зараз час, змінювати Генералів на на весільних генералів, кловунів?
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07.05.2020 23:23 Відповісти
Сергій Миколайович, Semper Fi !!!!
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07.05.2020 23:34 Відповісти
Министр обороны указов не вправе издавать. Наказ
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07.05.2020 23:44 Відповісти
Помнится, кто-то в похожем берете не поприветствовал неслуживого президента
как остальные лизоблюды - не за это ли ответка ?
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07.05.2020 23:58 Відповісти
Вот не верю, что клоуну Янелох, помогала только бородатя бабка...
73 процента - это моржовой ... проценты, не иначе хрюкают из ольгино, постоянно! А то, что этот лох - Янелох вытворяет, явный признак присутствия моржовой вагины, особенно ермак...
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08.05.2020 00:07 Відповісти
 
 