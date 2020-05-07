Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Попко звільнений в запас
Генерал-полковника Сергія Попка звільнено у запас нинішнім наказом міністра оборони.
Про це Попко повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Все колись завершується. Сьогодні прийшла і моя черга почати новий етап в житті. Наказом Міністра оборони України № 202 від сьогоднішнього числа генерал-полковник Попко С.М. звільнений в запас", — написав він.
"Чи сумно? Якщо чесно – дуже... Бо служба в Збройних силах України для мене була не просто місцем роботи. Я жив, живу і житиму армією! Дякую, Боже, за цю можливість!" — додав генерал-полковник.
Попко побажав воїнам почуватися кастою, берегти офіцерську честь і цінувати покликання бути захисниками Батьківщини.
"Командири, пам'ятайте завжди, що ви – НЕ НАЗАВЖДИ! І найціннішими є спогади, які залишаться про вас у підлеглих і нащадків. Але завжди залишайтесь Людьми. ЗАВЖДИ!" — добавил он.
Сергій Попко обіймав пост командувача Сухопутних військ ЗСУ з 2016 по 2019 рр.
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пока толькот пожелания, когда почувствуете себя кастой, ПАНОВЕ военные, тогда появится и Пиночет
Интересно, говонокомандующий вчера вспомнил, что у нашей пехоты вчера праздник был?
Или дерьмак ему не доложил?
Что-то я не слышала высера от Зебила на этот счет.
А сегодня, как я поняла, оно уволило этого человека?!
По заказу х.уйла старшего?!!!
Аналіз генетичних особливостей корінних українців за батьківською лінією вказує, що найчастотнішою гаплогрупою https://uk.wikipedia.org/wiki/Y-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Y-хромосом українців є R1a, яка зустрічається у 41,5-54,0 % осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-mace-29 [29] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-30 [30] Така ж висока частотність групи R1a характерна для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків , південних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білорусів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 словенців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 литовців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8 серболужичанів та деяких народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82 Індійського субконтиненту (ариев)
Он уже нашел кто сжег Дом профсоюзов в Одессе т
подскажите янелоху КТО все это делает,
а ведь дурак всех добровольцев, волонтеров и просто патриотов Украины пересажает
как остальные лизоблюды - не за это ли ответка ?
73 процента - это моржовой ... проценты, не иначе хрюкают из ольгино, постоянно! А то, что этот лох - Янелох вытворяет, явный признак присутствия моржовой вагины, особенно ермак...