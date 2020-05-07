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Новости Агрессия России против Украины
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Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Попко уволен в запас

Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Попко уволен в запас

Генерал-полковник Сергей Попко уволен в запас сегодняшним приказом министра обороны.

Об этом Попко сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Все когда-то заканчивается. Сегодня пришла и моя очередь начать новый этап в жизни. Приказом Министра обороны Украины № 202 от сегодняшнего числа генерал-полковник Попко С.М. уволен в запас", — написал он.

"Грустно ли? Если честно — очень... Потому служба в Вооруженных силах Украины для меня была не просто местом работы. Я жил, живу и буду жить армией! Спасибо, Боже, за эту возможность!" — добавил генерал-полковник.

Попко пожелал военные чувствовать себя кастой, беречь офицерскую честь и ценить призвание быть защитниками Родины.

"Командиры, помните всегда, что вы — НЕ НАВСЕГДА! И ценными являются воспоминания, которые останутся о вас у подчиненных и потомков. Но всегда оставайтесь Людьми. ВСЕГДА!" — добавил он.

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Сергей Попко занимал пост командующего Сухопутными войсками ВСУ с 2016 по 2019 гг.

Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Попко уволен в запас 01
Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Попко уволен в запас 02
Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Попко уволен в запас 03

Автор: 

отставка (3163) увольнение (2689) ВСУ (6732) Попко Сергей (57)


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Топ комментарии
+13
Героям Слава!!!

Интересно, говонокомандующий вчера вспомнил, что у нашей пехоты вчера праздник был?
Или дерьмак ему не доложил?
Что-то я не слышала высера от Зебила на этот счет.
А сегодня, как я поняла, оно уволило этого человека?!
По заказу х.уйла старшего?!!!
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07.05.2020 22:39 Ответить
+9
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.05.2020 22:44 Ответить
+6
Да там (на 95), свора бездарных кловунов, мечтающих сыграть роль как янелох - Наполеона! Сценарий шаурменом уже написан: героически сдать Украину, чтобы не стреляли и срочно сняли санкции с копростана... Украина или ************ округ кацапстана - какая разница? Лишь бы асфальт был и турне по выгребной яме-404, дали! Может ещё муки Венесуэльской из Колумбии, грамм 200 подкинут...
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07.05.2020 23:09 Ответить
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"се когда-то заканчивается. Сегодня пришла и моя очередь начать новый этап в жизни. Источник: https://censor.net/n3194159" - то правда, годы пролетают ка миг, как вода сквозь пальцы!!
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07.05.2020 22:39 Ответить
Попко пожелал военным чувствовать себя кастой, беречь офицерскую честь и ценить призвание быть защитниками Родины

пока толькот пожелания, когда почувствуете себя кастой, ПАНОВЕ военные, тогда появится и Пиночет
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07.05.2020 23:52 Ответить
Героям Слава!!!

Интересно, говонокомандующий вчера вспомнил, что у нашей пехоты вчера праздник был?
Или дерьмак ему не доложил?
Что-то я не слышала высера от Зебила на этот счет.
А сегодня, как я поняла, оно уволило этого человека?!
По заказу х.уйла старшего?!!!
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07.05.2020 22:39 Ответить
Да там (на 95), свора бездарных кловунов, мечтающих сыграть роль как янелох - Наполеона! Сценарий шаурменом уже написан: героически сдать Украину, чтобы не стреляли и срочно сняли санкции с копростана... Украина или ************ округ кацапстана - какая разница? Лишь бы асфальт был и турне по выгребной яме-404, дали! Может ещё муки Венесуэльской из Колумбии, грамм 200 подкинут...
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07.05.2020 23:09 Ответить
вчера был ДЕНЬ УБОП!
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07.05.2020 23:12 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.05.2020 22:44 Ответить
При этом остаётся в Министерстве. В Штатах генерал должен минимум 25 лет отслужить.
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07.05.2020 22:50 Ответить
В Штатах у генералов такие щёки не отрастают
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07.05.2020 23:22 Ответить
типичный антропологический тип украинца - брахикефальный (широколицый)

Аналіз генетичних особливостей корінних українців за батьківською лінією вказує, що найчастотнішою гаплогрупою https://uk.wikipedia.org/wiki/Y-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Y-хромосом українців є R1a, яка зустрічається у 41,5-54,0 % осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-mace-29 [29] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-30 [30] Така ж висока частотність групи R1a характерна для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків , південних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білорусів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 словенців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 литовців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8 серболужичанів та деяких народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82 Індійського субконтиненту (ариев)
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08.05.2020 00:03 Ответить
Речь о целюлите а не о типаже лица
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08.05.2020 08:51 Ответить
Это при нём 5 складов с боеприпасами взорвалось?
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07.05.2020 23:04 Ответить
Намекаешь на предвыборную компанию Янелоха? Вполне может быть, как "горила хата"!
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07.05.2020 23:12 Ответить
Я ни на шо не намекаю - я спросил. И если янелох найдёт тех кто взрывал склады я буду рад.
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07.05.2020 23:15 Ответить
А оно, ищет ли? Порох взорвал.., ВСЁ!!!
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07.05.2020 23:26 Ответить
И если янелох найдёт тех кто взрывал склады
Он уже нашел кто сжег Дом профсоюзов в Одессе т

подскажите янелоху КТО все это делает,
а ведь дурак всех добровольцев, волонтеров и просто патриотов Украины пересажает
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08.05.2020 00:11 Ответить
Кто-то уже осуждён?
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08.05.2020 08:56 Ответить
Ну пішов так пішов. Не він перший, не він останній. Всі ми колись підемо, і не з посад, а туди звідки не повертаються! І що?!
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07.05.2020 23:10 Ответить
Мабуть Ви "рахуете" що зараз час, змінювати Генералів на на весільних генералів, кловунів?
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07.05.2020 23:23 Ответить
Сергій Миколайович, Semper Fi !!!!
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07.05.2020 23:34 Ответить
Министр обороны указов не вправе издавать. Наказ
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07.05.2020 23:44 Ответить
Помнится, кто-то в похожем берете не поприветствовал неслуживого президента
как остальные лизоблюды - не за это ли ответка ?
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07.05.2020 23:58 Ответить
Вот не верю, что клоуну Янелох, помогала только бородатя бабка...
73 процента - это моржовой ... проценты, не иначе хрюкают из ольгино, постоянно! А то, что этот лох - Янелох вытворяет, явный признак присутствия моржовой вагины, особенно ермак...
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08.05.2020 00:07 Ответить
 
 