Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Попко уволен в запас
Генерал-полковник Сергей Попко уволен в запас сегодняшним приказом министра обороны.
Об этом Попко сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Все когда-то заканчивается. Сегодня пришла и моя очередь начать новый этап в жизни. Приказом Министра обороны Украины № 202 от сегодняшнего числа генерал-полковник Попко С.М. уволен в запас", — написал он.
"Грустно ли? Если честно — очень... Потому служба в Вооруженных силах Украины для меня была не просто местом работы. Я жил, живу и буду жить армией! Спасибо, Боже, за эту возможность!" — добавил генерал-полковник.
Попко пожелал военные чувствовать себя кастой, беречь офицерскую честь и ценить призвание быть защитниками Родины.
"Командиры, помните всегда, что вы — НЕ НАВСЕГДА! И ценными являются воспоминания, которые останутся о вас у подчиненных и потомков. Но всегда оставайтесь Людьми. ВСЕГДА!" — добавил он.
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Сергей Попко занимал пост командующего Сухопутными войсками ВСУ с 2016 по 2019 гг.
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пока толькот пожелания, когда почувствуете себя кастой, ПАНОВЕ военные, тогда появится и Пиночет
Интересно, говонокомандующий вчера вспомнил, что у нашей пехоты вчера праздник был?
Или дерьмак ему не доложил?
Что-то я не слышала высера от Зебила на этот счет.
А сегодня, как я поняла, оно уволило этого человека?!
По заказу х.уйла старшего?!!!
Аналіз генетичних особливостей корінних українців за батьківською лінією вказує, що найчастотнішою гаплогрупою https://uk.wikipedia.org/wiki/Y-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Y-хромосом українців є R1a, яка зустрічається у 41,5-54,0 % осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-mace-29 [29] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-30 [30] Така ж висока частотність групи R1a характерна для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків , південних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білорусів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 словенців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 литовців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8 серболужичанів та деяких народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82 Індійського субконтиненту (ариев)
Он уже нашел кто сжег Дом профсоюзов в Одессе т
подскажите янелоху КТО все это делает,
а ведь дурак всех добровольцев, волонтеров и просто патриотов Украины пересажает
как остальные лизоблюды - не за это ли ответка ?
73 процента - это моржовой ... проценты, не иначе хрюкают из ольгино, постоянно! А то, что этот лох - Янелох вытворяет, явный признак присутствия моржовой вагины, особенно ермак...