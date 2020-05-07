Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Попко уволен в запас

Генерал-полковник Сергей Попко уволен в запас сегодняшним приказом министра обороны.

Об этом Попко сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Все когда-то заканчивается. Сегодня пришла и моя очередь начать новый этап в жизни. Приказом Министра обороны Украины № 202 от сегодняшнего числа генерал-полковник Попко С.М. уволен в запас", — написал он.

"Грустно ли? Если честно — очень... Потому служба в Вооруженных силах Украины для меня была не просто местом работы. Я жил, живу и буду жить армией! Спасибо, Боже, за эту возможность!" — добавил генерал-полковник.

Попко пожелал военные чувствовать себя кастой, беречь офицерскую честь и ценить призвание быть защитниками Родины.

"Командиры, помните всегда, что вы — НЕ НАВСЕГДА! И ценными являются воспоминания, которые останутся о вас у подчиненных и потомков. Но всегда оставайтесь Людьми. ВСЕГДА!" — добавил он.

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Сергей Попко занимал пост командующего Сухопутными войсками ВСУ с 2016 по 2019 гг.





