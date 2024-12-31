Зеленский назначил главой КГВА Ткаченко вместо Попко

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации. Вместо Сергея Попко назначен Тимур Ткаченко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" назначить ТКАЧЕНКО Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации", - говорится в документе.

Ранее Ткаченко работал на должностях заместителя министра развития общин и территорий, заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавлял департамент благоустройства КГГА.

Попко возглавлял КМВА с октября 2022 года.

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