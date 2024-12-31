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Зеленский (19024) Киев (24763) Попко Сергей (57) Ткаченко Тимур (3)

Зеленский назначил главой КГВА Ткаченко вместо Попко

новий голова КМВА Ткаченко Тимур

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации. Вместо Сергея Попко назначен Тимур Ткаченко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" назначить ТКАЧЕНКО Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации", - говорится в документе.

Ранее Ткаченко работал на должностях заместителя министра развития общин и территорий, заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавлял департамент благоустройства КГГА.

Попко возглавлял КМВА с октября 2022 года.

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Топ комментарии
+5
Він в Кривому Розі опалення похерив - тепер на підвищення в Киів - норм
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31.12.2024 18:23
+4
Яке щире українське обличчя!
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31.12.2024 18:57
+3
Києву тепер буде вже не просто попко, а повна задніца з цією безцінною кадрою, яка завадила опалення Кривого Рогу.

до речі, в якому званні ходить цей новоспечений генерал -губернатор ЗЄлі ?
Ухилянта?
КМВА - це Київська міська військова адміністрація !!!

.
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31.12.2024 18:54
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Він в Кривому Розі опалення похерив - тепер на підвищення в Киів - норм
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31.12.2024 18:23 Ответить
Головне завдання ОВА - бусіфікація.
Попка мабуть у Києві її провалив - чекаємо у новому році масштабних рейдів?
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31.12.2024 18:37 Ответить
Попко під час тривог запрошував киян пройти до неіснуючих укриттів.
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31.12.2024 18:43 Ответить
за новопраченї ж..ОПи ви ще згадаєте попка!
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31.12.2024 18:55 Ответить
Києву тепер буде вже не просто попко, а повна задніца з цією безцінною кадрою, яка завадила опалення Кривого Рогу.

до речі, в якому званні ходить цей новоспечений генерал -губернатор ЗЄлі ?
Ухилянта?
КМВА - це Київська міська військова адміністрація !!!

.
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31.12.2024 18:54 Ответить
Яке щире українське обличчя!
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31.12.2024 18:57 Ответить
А ви хіба не знали, що всі Ткаченкі з Криворіжжя часто називали своїх синів Фіррудінами. Отак воно і було, поки в 2019 не загуло!
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31.12.2024 19:03 Ответить
все робить щоб підісрати Кличку
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31.12.2024 19:04 Ответить
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31.12.2024 19:14 Ответить
мда уж, назначить в КМВА руснявого криворожского вора и дилетанта. В 2022 Киев не сдали, но теперь уж точно этот ценный кадр исправит и завершит невыполненное задание русни
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31.12.2024 19:18 Ответить
Українець? Канєшна.
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31.12.2024 19:31 Ответить
Настав час писати чергову петицію, щоб транспорт в Києві не зупиняли під час тривоги
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31.12.2024 20:30 Ответить
Тімур і його *******...тварюки зелені..
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01.01.2025 00:09 Ответить
Це видно протеже Арахамії. Таке ж заросле і злодійкувате. Бідний Київ! Зельцман з єрмаком продовжують злочинні експерименти...
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01.01.2025 01:23 Ответить
Абсолютно некомпетентне чмо призначене з однією метою "красти". В нього прямо на пиці і пузі красівими буквами палає "вор"... Треба бути повним покидьком щоб під час війни погодитись на таку посаду не маючи жодного військового досвіду.
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01.01.2025 03:44 Ответить
 
 