Зеленский подписал закон о праве на отсрочку для освобожденных из плена гражданских лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским лицам, прошедшим российский плен.

Об этом говорится в карточке закона №12104, информирует Цензор.НЕТ.

20 ноября закон был передан на подпись Зеленскому, а 31 декабря он был возвращен с подписью президента.

Закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто был лишен личной свободы (то есть российский плен, - ред.) из-за вооруженной агрессии против Украины. Они могут быть призваны на службу только по собственному желанию.

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Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. В Координационном штабе заявляли, что это один из крупнейших обменов с момента полномасштабного вторжения РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу об отсрочке от мобилизации для гражданских лиц, освобожденных из российского плена.