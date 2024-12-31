Зеленский подписал закон о праве на отсрочку для освобожденных из плена гражданских лиц
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским лицам, прошедшим российский плен.
Об этом говорится в карточке закона №12104, информирует Цензор.НЕТ.
20 ноября закон был передан на подпись Зеленскому, а 31 декабря он был возвращен с подписью президента.
Закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто был лишен личной свободы (то есть российский плен, - ред.) из-за вооруженной агрессии против Украины. Они могут быть призваны на службу только по собственному желанию.
Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. В Координационном штабе заявляли, что это один из крупнейших обменов с момента полномасштабного вторжения РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу об отсрочке от мобилизации для гражданских лиц, освобожденных из российского плена.
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40 лет водил по пустыне40 дней "рассматривал" этот закон.