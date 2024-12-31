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закон (3143) Зеленский (19024) плен (2529) мобилизация (2602) пленные (2070) война в Украине (1081)

Зеленский подписал закон о праве на отсрочку для освобожденных из плена гражданских лиц

Зеленський підписав закон про право на відстрочку для звільнених з полону цивільних

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским лицам, прошедшим российский плен.

Об этом говорится в карточке закона №12104, информирует Цензор.НЕТ.

20 ноября закон был передан на подпись Зеленскому, а 31 декабря он был возвращен с подписью президента.

Закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто был лишен личной свободы (то есть российский плен, - ред.) из-за вооруженной агрессии против Украины. Они могут быть призваны на службу только по собственному желанию.

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Напомним, в понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. В Координационном штабе заявляли, что это один из крупнейших обменов с момента полномасштабного вторжения РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу об отсрочке от мобилизации для гражданских лиц, освобожденных из российского плена.
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20 листопада закон був переданий на підпис Зеленському, а 31 грудня він був повернутий з підписом президента. 4-жды ухилянт, намеренно сдавший тысячи бойцов в плен, 40 лет водил по пустыне 40 дней "рассматривал" этот закон.
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31.12.2024 17:43 Ответить
Тільки цкунам поую. В них план по котлетах начальству і план по викраденнях
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31.12.2024 17:58 Ответить
Кажеш, що цивільні, то заручники, а не полонені, а їм як горохом об стіну, все "полонені" та "полонені" невиправні дебіли.
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31.12.2024 21:13 Ответить
 
 