Сегодня состоялся один из крупнейших обменов с начала полномасштабного вторжения, освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. Среди тех, кто вернулся, - пленные на Курщине, гражданские, нацгвардейцы с Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

"Это один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, с момента полномасштабного вторжения. Всего из российской неволи в рамках работы Координационного штаба по поручению Президента Украины уже вернулось 3956 человек, из них в 2024 году - 1358", - говорится в сообщении.

Во время этого обмена удалось освободить:

87 военнослужащих ВСУ (из них 17 - бойцов территориальной обороны);

43 - Национальной гвардии Украины;

33 - Государственной пограничной службы;

24 - Военно-морские силы.

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Также удалось освободить из российского плена двух гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

Кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также Украина вернула тех, кто попал в плен на Курщине.

В Коордштабе отметили, что многие украинцы находились в российском плену более двух с половиной лет. Защитники имеют обостренные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения.

"На этот раз освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Традиционно выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников..















