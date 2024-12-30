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военнопленные (990) обмен (1343) ЧАЭС (504) пленные (2070) война в Украине (1081)

Сегодня состоялся один из крупнейших обменов с начала полномасштабного вторжения, освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. Среди тех, кто вернулся, - пленные на Курщине, гражданские, нацгвардейцы с Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

"Это один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, с момента полномасштабного вторжения. Всего из российской неволи в рамках работы Координационного штаба по поручению Президента Украины уже вернулось 3956 человек, из них в 2024 году - 1358", - говорится в сообщении.

Во время этого обмена удалось освободить:

  • 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 - бойцов территориальной обороны);
  • 43 - Национальной гвардии Украины;
  • 33 - Государственной пограничной службы;
  • 24 - Военно-морские силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вернула из российского плена 189 защитников. ФОТОрепортаж

Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня
Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня

Также удалось освободить из российского плена двух гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

Кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также Украина вернула тех, кто попал в плен на Курщине.

В Коордштабе отметили, что многие украинцы находились в российском плену более двух с половиной лет. Защитники имеют обостренные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения.

"На этот раз освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Традиционно выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников..

Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня
Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня
Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня
Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня
Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня
Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня
Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня
Координаційний штаб розповів деталі про 59-й обмін полоненими 30 грудня
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Топ комментарии
+15
Вітаємо хлопців з поверненням з кацпського пекла на Батьківщину.
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30.12.2024 17:42
+13
Щасливого Нового Року хлопцям!
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30.12.2024 17:48
+9
Вітаємо Героїв на українській землі.... Азовців залишили помирати... в катінях... Їхня черга не підійшла знову???А їх там найбільше мабуть катують.. Співчуваємо рідним полонених азовців... Тримайтеся
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30.12.2024 18:01
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Вітаємо хлопців з поверненням з кацпського пекла на Батьківщину.
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30.12.2024 17:42 Ответить
Президент призначив уповноважену Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів

Нею стала Ольга Решетилова (Кобилинська).
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30.12.2024 17:47 Ответить
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30.12.2024 17:49 Ответить
Щасливого Нового Року хлопцям!
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30.12.2024 17:48 Ответить
От за такі новини і за таку роботу щиро дякую.
P..S, тепер ще чекаємо , що ввечері президент продублює повідомлення координаційного штабу. ( Хоча чи не вперше була задіяна логіка, та кожен займається своєю роботою. Але ж так не буває про це має величний повідомити. А справді як вони його випередили?).
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30.12.2024 17:55 Ответить
Вітаємо Героїв на українській землі.... Азовців залишили помирати... в катінях... Їхня черга не підійшла знову???А їх там найбільше мабуть катують.. Співчуваємо рідним полонених азовців... Тримайтеся
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30.12.2024 18:01 Ответить
"Це військові - захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, за різними напрямками фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, в тому числі азовці..."
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30.12.2024 18:08 Ответить
Викінь вже методичку!
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30.12.2024 18:29 Ответить
користуєшся методічкою часто??? Тобі азовці муляють???
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30.12.2024 19:29 Ответить
Український президент Володимир Зеленський заявив про повернення більшої кількості українців - 189.
"Це військові - захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, за різними напрямками фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, в тому числі азовці."
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30.12.2024 18:06 Ответить
Так, це звісно добре! Але ж де АЗОВ?
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30.12.2024 18:06 Ответить
https://tsn.ua/********/vidbuvsya-novorichniy-obmin-polonenimi-skilkoh-vdalosya-povernuti-foto-2734173.html Обмін полоненими 30 грудня: скількох вдалося повернути (фото) - Укрaїнa
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30.12.2024 18:13 Ответить
Попробуйте почитать всю заметку, а не только оглавление, может быть вы узнаете что то новое.
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30.12.2024 18:22 Ответить
Якби ви самі уважно читали текст, то ви б помітили що у тексті немає конкретики відносно Азовців, а лише загальні фрази. Я тому і спитав про них . І вам для інформаціі, якщо вам не байдужа доля ціх хлопців: На вересень 24-го з російського полону за час великої війни вдалося повернути усього лише близько 200 азовців. (І це майже після двух х половиною років полону, і солодких обіцянок і запевнень зеленського що це не здача в полон а євакуація!!!) І на сьогодні більш ніж 900 бійців "Азову" все ще залишаються в полоні!!! І тому б мені і хотілося б щоб влада не прикривалась знову загальними фразами і цифрами, а казала конкреткно скільки іх вона звільнила і що вона взагалі для цього робить. Бо такими темпами ми решту будемо звільняти ще десять років. Якщо ще буде кого.....
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30.12.2024 19:08 Ответить
Під час обміну полоненими у понеділок, 30 грудня, до України з російського пекла повернулися 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
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30.12.2024 23:20 Ответить
Радісна новина.
Вітаємо захисників і їхні родини! Донатимо далі.
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30.12.2024 18:28 Ответить
Ти б точно відстрілювався до останнього.. З дивану.
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30.12.2024 18:52 Ответить
Героям Слава!
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30.12.2024 19:11 Ответить
а кого і скільки віддали чомусь не пишуть...
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30.12.2024 22:15 Ответить
віддали 150 орків (це вони самі пишуть)

так що наших обміняли на 40 чоловік більше

.
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31.12.2024 04:33 Ответить
 
 