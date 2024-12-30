Сегодня состоялся один из крупнейших обменов с начала полномасштабного вторжения, освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В понедельник, 30 декабря, удалось освободить и вернуть из российского плена в Украину 189 граждан. Среди тех, кто вернулся, - пленные на Курщине, гражданские, нацгвардейцы с Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.
"Это один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, с момента полномасштабного вторжения. Всего из российской неволи в рамках работы Координационного штаба по поручению Президента Украины уже вернулось 3956 человек, из них в 2024 году - 1358", - говорится в сообщении.
Во время этого обмена удалось освободить:
- 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 - бойцов территориальной обороны);
- 43 - Национальной гвардии Украины;
- 33 - Государственной пограничной службы;
- 24 - Военно-морские силы.
Также удалось освободить из российского плена двух гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.
Кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также Украина вернула тех, кто попал в плен на Курщине.
В Коордштабе отметили, что многие украинцы находились в российском плену более двух с половиной лет. Защитники имеют обостренные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения.
"На этот раз освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Традиционно выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 189 украинских защитников..
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Нею стала Ольга Решетилова (Кобилинська).
P..S, тепер ще чекаємо , що ввечері президент продублює повідомлення координаційного штабу. ( Хоча чи не вперше була задіяна логіка, та кожен займається своєю роботою. Але ж так не буває про це має величний повідомити. А справді як вони його випередили?).
"Це військові - захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, за різними напрямками фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, в тому числі азовці."
Вітаємо захисників і їхні родини! Донатимо далі.
так що наших обміняли на 40 чоловік більше
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