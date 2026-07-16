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Новини Кадрові зміни
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Калашника і Кіма звільнено з посад очільників ОДА: призначено тимчасових керівників

зеленський звільнив Калашника і Кіма

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Калашника і Віталія Кіма з посад глав Київської і Миколаївської обласних державних адміністрацій (ОДА) і призначив їхніх перших заступників тимчасово виконувати обов'язки.

Відповідні укази №613 і №614 оприлюднені в четвер ввечері на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Кадрові зміни 

Як зазначається, Микола Калашник звільнений з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Відповідно, Віталій Кім звільнений з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Іншими указами визначено, що тимчасово виконувати обов'язки глави Київської ОДА буде виконувати перший заступник Руслан Олійник, Миколаївської – перший заступник глави ОДА Георгій Решетілов.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови КМВА. Також доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.

Також читайте: Зеленський анонсував оновлення дипломатичних представництв

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) Кім Віталій (471)
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Топ коментарі
+4
Рука не відсохне підписувати стільки указів? Чи він їх підписує тим, чим грав на роялі!
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16.07.2026 21:38 Відповісти
+4
Ви б ще про закони і конституцію згадали. Цар холопам нічого не має пояснювати. «Я вам нічєго нє должєн!». Крапка.
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16.07.2026 21:43 Відповісти
+3
ЗЄ тупо зачищає простір навколо себе від найменщої конкуренції за популярність.

От Сирського всі ненавидять - це для ЗЄ добре.
Довіра до ЗСУ зменшується. І цього ЗЄ намагався досягти з літа 2022.

Навіть зелений у доску Кім став ЗЄ заважати.

Наступним, на мою думку, буде Мадяр.
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16.07.2026 21:41 Відповісти

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