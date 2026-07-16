Калашника і Кіма звільнено з посад очільників ОДА: призначено тимчасових керівників
Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Калашника і Віталія Кіма з посад глав Київської і Миколаївської обласних державних адміністрацій (ОДА) і призначив їхніх перших заступників тимчасово виконувати обов'язки.
Відповідні укази №613 і №614 оприлюднені в четвер ввечері на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
Кадрові зміни
Як зазначається, Микола Калашник звільнений з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Відповідно, Віталій Кім звільнений з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Іншими указами визначено, що тимчасово виконувати обов'язки глави Київської ОДА буде виконувати перший заступник Руслан Олійник, Миколаївської – перший заступник глави ОДА Георгій Решетілов.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови КМВА. Також доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От Сирського всі ненавидять - це для ЗЄ добре.
Довіра до ЗСУ зменшується. І цього ЗЄ намагався досягти з літа 2022.
Навіть зелений у доску Кім став ЗЄ заважати.
Наступним, на мою думку, буде Мадяр.