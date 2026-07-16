Мерц поздравил Корецкого с назначением и пообещал поддержку Украине
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил Сергея Корецкого с вступлением в должность премьер-министра Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте федерального канцлера.
Поддержка Украины и слова поздравления
В поздравительном письме Мерц заверил в дальнейшей поддержке Украины.
"Вы можете рассчитывать на то, что Германия и впредь будет решительно и мощно поддерживать Украину в ее обороне от российской агрессии", — отметил он.
Канцлер подчеркнул, что Корецкий возглавляет правительство в период серьезных вызовов для страны. Он также выразил надежду на развитие отношений между Украиной и Германией в интересах обоих государств.
Реформы и решения Верховной Рады
Мерц призвал нового главу правительства продолжать реформы.
"Чтобы и в дальнейшем укреплять европейскую перспективу Украины, я хотел бы призвать Вас к решительной программе реформ. Будьте уверены: мы твердо стоим рядом с Украиной на этом пути", — заявил он.
Канцлер пожелал Корецкому успехов в выполнении задач.
- 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.
- 16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.
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