Мерц поздравил Корецкого с назначением и пообещал поддержку Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил Сергея Корецкого с вступлением в должность премьер-министра Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте федерального канцлера.

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Поддержка Украины и слова поздравления

В поздравительном письме Мерц заверил в дальнейшей поддержке Украины.

"Вы можете рассчитывать на то, что Германия и впредь будет решительно и мощно поддерживать Украину в ее обороне от российской агрессии", — отметил он.

Канцлер подчеркнул, что Корецкий возглавляет правительство в период серьезных вызовов для страны. Он также выразил надежду на развитие отношений между Украиной и Германией в интересах обоих государств.

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Реформы и решения Верховной Рады

Мерц призвал нового главу правительства продолжать реформы.

"Чтобы и в дальнейшем укреплять европейскую перспективу Украины, я хотел бы призвать Вас к решительной программе реформ. Будьте уверены: мы твердо стоим рядом с Украиной на этом пути", — заявил он.

Канцлер пожелал Корецкому успехов в выполнении задач.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.

16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

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