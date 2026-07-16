Рютте об отставке Федорова: Кадровые перестановки не изменят стратегию в отношении РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, отметив, что кадровые перестановки существенно не изменят стратегию Киева в борьбе против России.

Об этом сообщает агентство DPA, передает Цензор.НЕТ.

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Отношения с Федоровым

"У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым. Я желаю ему всего наилучшего, и его преемник, без сомнения, продолжит этот курс", — отметил генсек.

Стратегия в отношении РФ

"Кадровые изменения на посту министра обороны Украины не изменят стратегию в отношении России", — отметил он.

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Рютте отметил, что ожидает "непрерывности" в то время, как украинские военные "действуют гораздо лучше" на линии фронта, чем в начале года. Он добавил, что армия-агрессор продвигается очень медленно, а Украина смогла провести контратаки в некоторых районах.

Потери РФ

По словам Рютте, Россия теряет от 25 тысяч до 35 тысяч солдат в месяц.

"Если вы — молодой россиянин, раздумывающий над тем, присоединяться ли к военным действиям, вы можете стать одним из тех примерно 30 тысяч в этом или следующем месяце", — сказал он.

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Кроме того, он назвал эти потери "ужасной новостью для семей погибших и для самих людей".

Рютте добавил, что Украина также "наносит удары вглубь России", поражая её энергетическую инфраструктуру и промышленную базу.

Новый Кабмин и отставка Федорова