Рютте об отставке Федорова: Кадровые перестановки не изменят стратегию в отношении РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, отметив, что кадровые перестановки существенно не изменят стратегию Киева в борьбе против России.
Об этом сообщает агентство DPA, передает Цензор.НЕТ.
Отношения с Федоровым
"У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым. Я желаю ему всего наилучшего, и его преемник, без сомнения, продолжит этот курс", — отметил генсек.
Стратегия в отношении РФ
"Кадровые изменения на посту министра обороны Украины не изменят стратегию в отношении России", — отметил он.
Рютте отметил, что ожидает "непрерывности" в то время, как украинские военные "действуют гораздо лучше" на линии фронта, чем в начале года. Он добавил, что армия-агрессор продвигается очень медленно, а Украина смогла провести контратаки в некоторых районах.
Потери РФ
По словам Рютте, Россия теряет от 25 тысяч до 35 тысяч солдат в месяц.
"Если вы — молодой россиянин, раздумывающий над тем, присоединяться ли к военным действиям, вы можете стать одним из тех примерно 30 тысяч в этом или следующем месяце", — сказал он.
Кроме того, он назвал эти потери "ужасной новостью для семей погибших и для самих людей".
Рютте добавил, что Украина также "наносит удары вглубь России", поражая её энергетическую инфраструктуру и промышленную базу.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
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