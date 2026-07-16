Рютте про відставку Федорова: Кадрові перестановки не змінять стратегії щодо РФ
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував відставку міністра оборони України Михайла Федорова, наголосивши, що кадрові перестановки суттєво не змінять стратегію Києва в боротьбі проти Росії.
Про це повідомляє агентство DPA, передає Цензор.НЕТ.
Відносини з Федоровим
"У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей курс", – зазначив генсек.
Стратегія щодо РФ
"Кадрові зміни на посаді міністра оборони України не змінять стратегію щодо Росії", - зазначив він.
Рютте зауважив, що очікує "безперервності" у той час, як українські військові "діють набагато краще" на лінії фронту, ніж на початку року. Він додав, що армія-агресор просувається дуже повільно, а Україна змогла провести контратаки в деяких районах.
Втрати РФ
За словами Рютте, Росія втрачає від 25 тисяч до 35 тисяч солдатів на місяць.
"Якщо ви – молодий росіянин, який роздумує над тим, чи приєднатися до військових дій, ви можете стати одним із тих приблизно 30 тисяч цього або наступного місяця", – сказав він.
Також він назвав ці втрати "жахливою новиною для сімей загиблих та для самих людей".
Рютте додав, що Україна також "завдає ударів углиб Росії", уражаючи її енергетичну інфраструктуру та промислову базу.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
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