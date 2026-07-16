Міноборони тимчасово очолить перший заступник Федорова – Олексій Вискуб

Міністерство оборони України після відставки Михайла Федорова тимчасово очолить його перший заступник на посаді Олексій Вискуб.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто очолить Міноборони

Зазначимо, що Олексій Вискуб до призначення на посаду першого заступника міністра оборони обіймав посаду першого заступника міністра цифрової трансформації.

Як вказано на сайті Міноборони, на посаді заступника в Мінцифри Вискуб відповідав за розвиток "Дії" та державних сервісів, реінжиніринг процесів, спрощення бюрократії.

"Із початком повномасштабного вторгнення в команді Мінцифри займався впровадженням важливих військових проєктів — "Армія дронів", "Лінія дронів", "Армія дронів.Бонус", — створенням дроново-штурмових полків, побудовою ешелонів БпЛА-екіпажів, розвитком "малої" ППО", — повідомили у відомстві.

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Хто буде в МЗС

На думку Железняка, очільником Міністерства закордонних справ залишиться Андрій Сибіга.

"Тут немає жодної інтриги… Його зараз призначать урядом відповідно виконувачем обов’язків. В.о. Міноборони зараз не визначений, і я думаю, що зараз це рішення не будуть ухвалювати",— сказав він.

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

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