ВР призначила заступницю Міноборони Ферчук очільницею Мінцифри
Верховна Рада призначила Оксану Ферчук міністеркою цифрової трансформації України у складі нового уряду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Інтерфакс-Україна, відповідне рішення парламент ухвалив 16 липня.
До призначення Ферчук працювала заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
У попередньому складі уряду обов'язки міністра цифрової трансформації із середини січня 2026 року виконував Олександр Борняков.
Оксана Ферчук народилася у Сімферополі. У 1997 році закінчила Києво-Могилянську академію. Працювала на керівних посадах у компаніях "Український мобільний зв'язок", "Телесистеми України", "Віжн ТБ", "Нова пошта", а також майданчику електронних закупівель "Закупки.Пром.УА", де розвивала сервіс електронного документообігу "Вчасно".
З 2022 року була радницею патронатної служби міністра оборони України, а в липні 2025 року її призначили заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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