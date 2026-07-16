ВР призначила заступницю Міноборони Ферчук очільницею Мінцифри

Верховна Рада призначила Оксану Ферчук міністеркою цифрової трансформації України у складі нового уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Інтерфакс-Україна, відповідне рішення парламент ухвалив 16 липня.

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До призначення Ферчук працювала заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У попередньому складі уряду обов'язки міністра цифрової трансформації із середини січня 2026 року виконував Олександр Борняков.

Оксана Ферчук народилася у Сімферополі. У 1997 році закінчила Києво-Могилянську академію. Працювала на керівних посадах у компаніях "Український мобільний зв'язок", "Телесистеми України", "Віжн ТБ", "Нова пошта", а також майданчику електронних закупівель "Закупки.Пром.УА", де розвивала сервіс електронного документообігу "Вчасно".

З 2022 року була радницею патронатної служби міністра оборони України, а в липні 2025 року її призначили заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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