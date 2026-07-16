Верховная Рада назначила заместителя министра обороны Ферчук главой Минцифры

Верховная Рада назначила Оксану Ферчук министром цифровой трансформации Украины в составе нового правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина", соответствующее решение парламент принял 16 июля.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

До назначения Ферчук работала заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В предыдущем составе правительства обязанности министра цифровой трансформации с середины января 2026 года исполнял Александр Борняков.

Оксана Ферчук родилась в Симферополе. В 1997 году окончила Киево-Могилянскую академию. Работала на руководящих должностях в компаниях "Украинская мобильная связь", "Телесистемы Украины", "Вижн ТВ", "Новая почта", а также на платформе электронных закупок "Закупки.Пром.УА", где развивала сервис электронного документооборота "Вчасно".

С 2022 года была советником патронатной службы министра обороны Украины, а в июле 2025 года ее назначили заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Читайте: Корецкий внес в Раду представление о назначении членов нового Кабмина